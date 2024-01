Nubank retira serviço do Brasil; e agora?

O Nubank anunciou recentemente o fim de um serviço tradicional no sistema bancário brasileiro: o DOC (Documento de Ordem de Crédito). Vale destacar que esta decisão não é exclusiva do Nubank, mas sim uma tendência observada em todos os bancos do país.

Este serviço sairá do Brasil

O serviço de DOC, por muito tempo uma das principais formas de transferência entre contas bancárias, tem seu encerramento programado para 29 de fevereiro de 2024. Essa mudança está diretamente relacionada ao sucesso do PIX, sistema de pagamentos instantâneos.

O PIX, por sua rapidez e conveniência, além de estar disponível a qualquer hora e dia, rapidamente se tornou preferido pelos usuários.

Em face do término do DOC, é importante que os clientes do Nubank conheçam alternativas viáveis e eficientes para realizar transferências. Entre as opções disponíveis, estão a Transferência Eletrônica Disponível (TED) e o pagamento de boletos pela internet.

A TED permite transferências gratuitas dentro da mesma instituição bancária, enquanto o pagamento de boletos online oferece praticidade nas transações, apenas inserindo os dados do boleto na seção de pagamentos do banco.

Outras alternativas são divulgadas

Adicionalmente, o Nubank está inovando ao permitir a transferência do limite do cartão de crédito pessoal para o cartão empresarial. Esta funcionalidade, que será gradualmente disponibilizada para os mais de 3 milhões de usuários de contas jurídicas, possibilita a movimentação de até 99% do limite do cartão pessoal para o empresarial.

O objetivo é proporcionar uma gestão financeira mais eficiente para os clientes corporativos.

O DOC, criado pelo Banco Central em 1985, foi um marco na simplificação das transferências bancárias, principalmente para pagamentos empresariais a funcionários. No entanto, seu uso tem diminuído significativamente.

Para ilustrar, no primeiro semestre de 2023, o total de transações por modalidade foi:

Cheques: 125 milhões

TED: 448 milhões

Boletos: 2,09 bilhões

Cartões de Débito e Crédito: 8,4 bilhões

PIX: 17,6 bilhões

Em comparação, as transações via DOC totalizaram 18,3 milhões no mesmo período, representando apenas 0,05% do total de 37 bilhões de transações. Este dado reflete a mudança no comportamento dos consumidores e a evolução dos sistemas de pagamento.

Qual é o futuro dos pagamentos online?

O futuro dos pagamentos online se desenha com inovações tecnológicas e tendências emergentes, moldando um cenário cada vez mais integrado, seguro e acessível. A transformação digital continuará a ser um fator-chave, com avanços em áreas como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e blockchain.

Um dos principais aspectos será a ampliação do uso de pagamentos instantâneos, como o PIX no Brasil. Sua popularidade e eficiência devem incentivar mais inovações semelhantes globalmente.

Esses sistemas oferecem transações quase imediatas, disponíveis 24/7, atendendo à demanda por conveniência e rapidez. A adoção de carteiras digitais e pagamentos móveis também deve crescer.

Estas plataformas permitem que os usuários armazenem dados de pagamento de forma segura, facilitando compras online e em lojas físicas. A integração com tecnologias como NFC (Near Field Communication) e QR Codes promove ainda mais essa tendência.

O blockchain e as criptomoedas são outras áreas com potencial significativo. Embora ainda enfrentem desafios regulatórios e de adoção, oferecem vantagens como descentralização, segurança reforçada e redução de custos de transação.

Espera-se uma maior integração dessas tecnologias no sistema financeiro tradicional. A segurança continuará sendo uma prioridade máxima. Com o aumento das transações online, a proteção contra fraudes e roubos de dados se torna ainda mais crítica.

Tecnologias como autenticação biométrica, IA e aprendizado de máquina serão essenciais para detectar e prevenir atividades suspeitas.

Por fim, espera-se uma maior inclusão financeira. Com o advento dos pagamentos digitais, mais pessoas em todo o mundo, especialmente em áreas rurais ou subdesenvolvidas, terão acesso a serviços financeiros.

