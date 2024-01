Quanto dá para emprestar com o INSS em 2024? Valores revelados

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm acesso às novas margens para empréstimo consignado, uma informação crucial para aqueles que buscam opções de crédito.

Disponíveis para consulta tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS, essas novas margens são determinadas pela renda previdenciária do indivíduo, oferecendo condições favoráveis para empréstimos, especialmente para aposentados e pensionistas.

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm acesso às novas margens para empréstimo consignado. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Quanto dá para emprestar com o INSS em 2024?

Para os beneficiários que recebem um salário mínimo, o valor máximo do benefício que pode ser destinado ao pagamento das parcelas do empréstimo consignado foi ajustado. Em 2023, o limite aumentou de R$ 462 para R$ 494,20.

Este aumento proporciona uma margem maior para aqueles que necessitam de crédito. O crédito consignado do INSS é conhecido por ter as menores taxas de juros do mercado, uma vez que o pagamento das parcelas é feito diretamente do salário ou da aposentadoria do beneficiário.

Isso oferece às instituições financeiras uma garantia de que o empréstimo será reembolsado, tornando o crédito consignado uma opção atraente para os segurados.

Veja também: Cartilha INSS 2024: novos valores, datas e direitos atualizados

Regras e Proteções para o Empréstimo Consignado do INSS

De acordo com as regras atuais, aposentados e pensionistas do INSS podem comprometer até 45% do benefício com empréstimos. Essa porcentagem é distribuída da seguinte maneira: 35% para contratação de empréstimo pessoal consignado, 5% para cartão de crédito consignado, e 5% para cartão consignado de benefício.

Visando proteger os segurados contra o assédio de bancos e instituições financeiras, o INSS implementou uma regra que bloqueia novos benefícios para a contratação de empréstimos por 90 dias a partir da data de concessão.

Após este período, o segurado pode solicitar a liberação da operação via Meu INSS ou ligando para o número 135. Para assegurar a proteção dos benefícios, o INSS aconselha que seus segurados não compartilhem dados pessoais por telefone, não emprestem seus nomes e acompanhem o extrato do benefício mensalmente.

Assim, é possível assegurar que nenhum contrato foi realizado indevidamente. Em caso de dúvidas sobre a veracidade de alguma mensagem, recomenda-se que o segurado entre em contato com o INSS pelo número 135 ou acesse o Meu INSS.

Como conseguir um empréstimo consignado do INSS?

Conseguir um empréstimo consignado do INSS é um processo relativamente simples, mas requer atenção aos detalhes e compreensão das normas vigentes. Primeiramente, o segurado do INSS deve verificar sua margem consignável, que é o valor máximo que pode ser comprometido do seu benefício com o empréstimo.

Essa informação pode ser obtida através do portal Meu INSS ou pelo aplicativo, facilitando o acesso à informação sem a necessidade de ir a uma agência. Após compreender sua margem consignável, o segurado pode buscar uma instituição financeira autorizada a oferecer empréstimos consignados para beneficiários do INSS.

É importante comparar as taxas de juros, os prazos de pagamento e outras condições oferecidas por diferentes bancos e financeiras para encontrar a opção mais vantajosa.

Leia mais sobre: Concurso INSS 2024: centenas de vagas e mais informações