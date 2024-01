Adeus folga! Nova portaria pode ACABAR com feriados em 200 áreas profissionais

Uma nova portaria está prestes a reformular a dinâmica do trabalho em feriados no Brasil, impactando aproximadamente 200 setores profissionais considerados essenciais.

Esta mudança, anunciada pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, promete simplificar a operação desses setores durante os feriados, eliminando a necessidade de acordos sindicais prévios.

Esta decisão, aguardada com expectativa pelos setores afetados, reflete um esforço para equilibrar as necessidades operacionais essenciais com os direitos trabalhistas, modificando significativamente o cenário laboral brasileiro em datas comemorativas.

Nova Portaria pode ACABAR com feriados

A portaria, programada para ser publicada até o início de fevereiro, especificará uma lista de aproximadamente 200 setores que serão isentos de negociar acordos com sindicatos para trabalhar durante os feriados.

Setores como farmácias e postos de gasolina, que desempenham papéis cruciais no dia a dia, independentemente de feriados, estarão entre os beneficiados. Esta mudança vem após a revogação de uma portaria anterior, de novembro de 2023, que por sua vez havia invalidado outra portaria de 2021.

Essa última havia concedido autorização permanente para o trabalho em domingos e feriados em diversos setores do comércio.

Com a nova regulação, o governo busca respeitar a legislação atual, que permite trabalho nos fins de semana, mas enfatiza a necessidade de negociação para atividades em feriados, alinhando-se assim com as demandas tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores.

Reações e Adaptações dos Setores Envolvidos

Julimar Roberto, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços (Contracs), ligado à Central Única dos Trabalhadores (CUT), explicou a importância de considerar certos trabalhos como essenciais para o funcionamento cotidiano da sociedade.

O representante da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Ivo Dallacqua, destacou que a nova portaria esclarecerá quais setores poderão operar em feriados sem acordos coletivos, com foco particular nos serviços relacionados ao turismo e hospitalidade.

Comércios de produtos, como supermercados, no entanto, ainda necessitarão de convenções para abrir em feriados. A expectativa é que a portaria, uma vez em vigor, ofereça uma clareza maior sobre as categorias que poderão funcionar sete dias por semana, incluindo hotéis e outras atividades ligadas ao turismo, proporcionando um tratamento isonômico para todos os envolvidos.

A iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, ao equacionar as necessidades dos setores essenciais com as proteções laborais, sinaliza uma mudança significativa na forma como o Brasil aborda o trabalho em feriados, buscando um equilíbrio justo e eficiente entre operação e direitos trabalhistas.

Calendário de Feriados de 2024: Datas Importantes a Considerar

O ano de 2024 apresenta um calendário repleto de feriados, marcando datas importantes e proporcionando momentos de descanso e celebração. Estes feriados variam desde datas nacionais, como o Dia da Independência e o Natal, até feriados religiosos como a Páscoa e o Corpus Christi.

Entre os feriados nacionais, temos o tradicional Carnaval, que embora não seja oficial em todo o país, é amplamente observado, seguido pelo Dia do Trabalho em 1º de Maio, a Independência do Brasil em 7 de Setembro, Proclamação da República em 15 de Novembro e o Natal em 25 de Dezembro.

Além disso, 2024 terá feriados religiosos significativos, como a Sexta-Feira Santa, a Páscoa, Corpus Christi e o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em 12 de Outubro.

Além destes, existem feriados regionais específicos e datas comemorativas que variam de acordo com cada estado ou município. Esses incluem aniversários de cidades, celebrações de santos padroeiros e outras festividades locais.

É importante que os trabalhadores e empregadores fiquem atentos ao calendário de feriados de seu estado ou município, especialmente considerando as novas regulamentações sobre o trabalho em feriados.

