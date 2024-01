Taxistas do Estado do Rio de Janeiro agora têm uma nova oportunidade para financiar carros novos sem juros. O governador Cláudio Castro assinou recentemente o decreto que cria a AgeRio CrediTáxi, uma linha de crédito inovadora que oferece até R$ 80 mil para taxistas, livre de juros e correção monetária.

Este programa já está aceitando solicitações através do site da AgeRio.

Governo dá até R$ 80 mil para comprar táxi novo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes brasileiros poderão financiar carros sem juros

A iniciativa, proposta na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pelos deputados André Ceciliano (PT) e Jorge Felippe Neto (Avante), visa estimular a renovação da frota de táxis no estado. Além de carros, o programa também abrange a compra de vans, kombis e motocicletas, com uma preferência especial por veículos fabricados no Rio de Janeiro.

Uma característica notável desta linha de crédito é que ela está disponível inclusive para taxistas intermunicipais que enfrentaram restrições de crédito devido à pandemia de Covid-19. Além disso, os taxistas têm a opção de aumentar o crédito em até 10% para a compra de veículos adaptados para o transporte de pessoas com deficiência.

Inicialmente, o programa AgeRio CrediTáxi tem disponíveis R$ 20 milhões, com possibilidade de aumento dependendo da demanda. Os taxistas autônomos ou aqueles vinculados a cooperativas podem solicitar esse crédito, que promete ser uma ajuda significativa para muitos profissionais do setor.

Pode ser financiado qualquer veículo?

Quanto às condições dos veículos, o crédito pode ser utilizado para adquirir carros novos ou usados de até cinco anos de uso. A liberação do crédito é feita em um prazo ágil, de até 10 dias após a apresentação de toda a documentação necessária.

E, em termos de reembolso, os taxistas têm até 60 parcelas para quitar o empréstimo, com um período de carência de 12 meses antes do início dos pagamentos.

Para garantir o financiamento, a AgeRio exige que o carro adquirido seja oferecido como garantia. Isso é feito através de um contrato de cessão fiduciária, onde o taxista transfere a titularidade do veículo para a AgeRio até que a dívida seja integralmente paga. Após a quitação do empréstimo, a propriedade do veículo é transferida de volta para o nome do taxista.

Essa linha de crédito representa uma grande oportunidade para os taxistas do Rio de Janeiro, permitindo a modernização de suas frotas e melhorando as condições de trabalho e serviço oferecido aos passageiros.

Quais as vantagens de financiar um veículo?

Financiar um veículo oferece diversas vantagens, especialmente para quem não tem o valor total para a compra imediata. Aqui estão algumas das principais vantagens:

Acesso Imediato ao Veículo: Uma das maiores vantagens do financiamento é a possibilidade de adquirir o veículo imediatamente, mesmo sem ter todo o dinheiro para a compra à vista. Flexibilidade de Pagamento: O financiamento permite que o comprador pague o veículo em parcelas mensais, tornando a compra mais acessível. Essas parcelas podem ser adaptadas ao orçamento mensal do comprador. Possibilidade de Adquirir um Veículo Melhor: Com o financiamento, pode-se optar por um veículo de maior valor ou melhor qualidade, o que talvez não fosse possível numa compra à vista. Preservação do Capital: Em vez de gastar uma grande soma de dinheiro de uma vez, o financiamento permite que o comprador mantenha seu capital e o utilize para outros investimentos ou necessidades. Facilidade de Acesso a Crédito: Muitas concessionárias e bancos oferecem opções de financiamento com processos simplificados e rápidos, facilitando a aquisição do veículo. Construção de Crédito: Para compradores com pouco ou nenhum histórico de crédito, financiar um veículo e fazer os pagamentos em dia pode ajudar a construir um histórico de crédito positivo. Taxas de Juros Competitivas: Em alguns casos, especialmente em promoções ou acordos com fabricantes, os financiamentos de veículos podem ter taxas de juros mais baixas comparadas a outros tipos de empréstimos. Benefícios Fiscais para Empresários: Para empresários, o financiamento de veículos pode oferecer vantagens fiscais, como a dedução de juros ou depreciação do veículo como despesa de negócio. Opções de Refinanciamento: Se as taxas de juros diminuírem ou a situação financeira do comprador melhorar, existe a possibilidade de refinanciar o empréstimo para reduzir as parcelas ou o prazo total de pagamento. Proteção Contra Desvalorização: Alguns financiamentos podem incluir opções que protegem o comprador contra a rápida desvalorização do veículo.

Contudo, é importante considerar também os custos adicionais e os juros envolvidos no financiamento e avaliar se essa é a melhor opção de acordo com a situação financeira pessoal e as necessidades específicas.

