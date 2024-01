No primeiro semestre de 2023, mais de 750 mil brasileiros viajaram para a Argentina, segundo dados do UOL. A escolha deste destino sul-americano se deve, em parte, à favorabilidade cambial. Conforme apontado pela Western Union, o real brasileiro equivale a cerca de 70 pesos argentinos, o que torna o câmbio vantajoso para quem ganha em reais e gasta em pesos argentinos.

Por que tanta gente agendou viagem para a Argentina no Carnaval | Imagem de Jan Vašek por Pixabay

Argentina é uma das principais escolhas dos turistas brasileiros

A Argentina, famosa por sua rica cultura, que inclui o alfajor, o chimarrão e o tango, tem se mostrado uma excelente opção para turistas e imigrantes que buscam economia. Como segundo maior país da América Latina em território e terceiro em população, oferece diversas atrações turísticas e culturais.

No entanto, a economista Letícia Sestari alerta que, apesar da aparente vantagem cambial, a realidade econômica da Argentina pode não ser totalmente favorável aos turistas. A hiperinflação no país pode diminuir o poder de compra do real, impactando a quantidade de itens que podem ser adquiridos com o mesmo valor em pesos.

Enquanto isso, jovens buscam oportunidades no país

Geovana Costa, de 18 anos, natural do interior do Ceará, já está com as malas prontas para a Argentina. Seu sonho de estudar Medicina, antes dificultado pelos altos custos no Brasil, encontrou na Argentina uma alternativa mais acessível. “Vou para a Argentina estudar, aprender uma nova língua, absorver a cultura e crescer pessoal e profissionalmente”, explica Geovana, motivada também pelo apoio de seus pais.

Similarmente, José Henrique, um jovem gaúcho de 18 anos, mudou-se para a Argentina há três meses. Sua decisão foi influenciada pela desvalorização do peso argentino, tornando o custo de vida mais acessível, além do sonho de se tornar médico.

José relata que a experiência tem sido desafiadora, mas enriquecedora, destacando as diferenças culturais e sociais em relação ao Brasil, desde o comportamento das pessoas até as práticas culinárias.

Essas histórias refletem uma tendência crescente entre os jovens brasileiros de buscar oportunidades de estudo e vida no exterior, mesmo em um contexto econômico desafiador. A Argentina se destaca como uma opção viável, oferecendo experiências culturais enriquecedoras, educação acessível e a chance de vivenciar um novo estilo de vida.

Portanto, para o Carnaval 2024, a Argentina não só promete ser um destino atraente para turistas em busca de diversão, mas também para jovens em busca de educação e novas experiências culturais.

