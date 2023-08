Turismo espacial é divertido? O que uma pessoa pode fazer na viagem

Como é o turismo espacial? Num cenário onde o espaço exterior se torna o novo destino de luxo, uma jornada à órbita da Terra promete uma vivência sem paralelos. Mas, quais são as reais nuances de um pacote turístico espacial? Mergulhamos na proposta da Virgin Galactic para decifrar a aventura interplanetária destinada àqueles dispostos a investir uma quantia significativa para um vislumbre do cosmos.

Os pacotes turísticos oferecidos pela Virgin Galactic possibilitam que pessoas ricas realizem o sonho do turismo espacial. Foto: Divulgação.

Detalhes sobre o turismo espacial

A fantasia de muitos em tornar-se um turista espacial está um passo mais próximo da realidade graças à visão futurista de Richard Branson, com sua empresa, Virgin Galactic. No entanto, a possibilidade de flutuar no vácuo espacial, sentindo a ausência de gravidade e admirando a Terra a partir de uma perspectiva inalcançável, exige não apenas coragem, mas também uma robusta saúde financeira. Se essa ideia já cruzou sua mente, você provavelmente possui o perfil de cliente que a empresa busca: pessoas com condição financeira elevada, capazes de investir na exclusividade desse passeio.

Agora, é essencial entender o que você não encontrará nesse tipo de passeio. Ao contrário dos pacotes turísticos convencionais, a experiência no espaço é desprovida de amenidades básicas. Não haverá momentos de descontração com um coquetel na mão, nem opções de lazer como uma piscina. Além disso, a privacidade, um luxo em si, é escassa. Isso significa que se você esperava degustar uma “Piña Colada Galáctica”, terá que reconsiderar suas expectativas. Apesar dessas “limitações”, o que a Virgin Galactic oferece é algo que poucos, exceto astronautas, já experimentaram: a emoção incomparável de estar no espaço.

A estrutura da viagem, apesar de breve, é monumental. Em cerca de duas horas, os turistas são levados por uma aventura espacial tripartida. Inicia-se com o lançamento, onde o avião espacial decola, ascendendo a impressionantes 45.000 pés (13.700 metros). Segue-se a ejeção, momento em que o avião é desprendido da nave-mãe, acionando seus motores foguete. A culminância da experiência ocorre na ascensão, onde o veículo alcança altitudes superiores a 50 milhas (80 quilômetros), permitindo aos passageiros sentir a ausência de gravidade. O retorno à Terra é um suave deslizamento, quando o avião espacial reduz sua altitude.

Embora o espaço não ofereça os confortos tradicionais, no solo, a Virgin Galactic garante uma experiência mais convencional. O pacote engloba treinamento, alojamento e transporte até o aeroporto de Spaceport America, localizado no Novo México. O preço para essa inesquecível aventura? Um valor de 450.000 dólares por pessoa.

Viagem única

Algo que deve ser enfatizado é a singularidade dessa viagem. A experiência é distinta de qualquer outra vivida na Terra. A partir da órbita, os turistas podem contemplar nosso planeta de um ponto de vista único, sentir a ausência de gravidade e flutuar livremente. E essa proposta já não é mais apenas um plano. Em junho, a Virgin Galactic conduziu um grupo de cientistas italianos ao espaço e, em 10 de agosto, os três primeiros turistas tiveram o privilégio de orbitar a Terra.

Portanto, enquanto o turismo espacial da Virgin Galactic pode não oferecer os luxos convencionais, o que ele promete é uma experiência transcendental que redefine o conceito de viagem. E para aqueles que podem arcar com o preço, a fronteira final aguarda.

