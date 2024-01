Inteligência Artificial permite criar as MELHORES figurinhas de WhatsApp

Em um avanço tecnológico empolgante para os usuários do WhatsApp, a plataforma lançou uma nova funcionalidade que utiliza inteligência artificial (IA) da Meta para criar figurinhas personalizadas. Esta inovação, que está sendo implementada gradualmente para usuários Android e já disponível em dispositivos iOS, promete transformar a maneira como interagimos e expressamos nossas emoções no aplicativo.

À medida que a tecnologia avança, é provável que vejamos ainda mais inovações neste espaço, permitindo ainda mais formas criativas de expressão digital. (Foto divulgação)

MELHORES figurinhas de WhatsApp com a Inteligência Artificial

O processo de criar figurinhas no WhatsApp com a IA integrada é simples e intuitivo. Ao acessar o aplicativo, o usuário inicia uma conversa e clica no ícone dos emojis. Em seguida, seleciona a aba de figurinhas e clica no símbolo de criação.

A partir daí, basta descrever a imagem desejada em poucas palavras, preferencialmente em inglês, como “astronauta montando um cavalo”. Em segundos, a IA gera uma figurinha correspondente à descrição, permitindo uma personalização criativa e instantânea.

Este recurso, inicialmente disponibilizado em quantidades limitadas, vem como um marco na evolução do WhatsApp, promovendo uma experiência de usuário mais rica e divertida.

Você também pode gostar de: Inteligência Artificial pode te deixar rico: 7 formas de ganhar dinheiro

O Impacto da IA na Comunicação Digital

A integração da IA no WhatsApp reflete uma tendência crescente na incorporação de tecnologias avançadas em aplicativos de comunicação. Ao permitir que os usuários criem suas próprias figurinhas com facilidade, o WhatsApp não apenas melhora a experiência do usuário, mas também abre um novo horizonte para a expressão digital personalizada.

Esta funcionalidade destaca a capacidade da IA de entender e interpretar solicitações humanas de forma criativa, marcando um passo significativo na interação homem-máquina.

Além de entretenimento, a ferramenta pode encontrar aplicações práticas em vários campos, incluindo educação e marketing, oferecendo novas maneiras de engajar e comunicar.

Explorando Alternativas para Criação de Figurinhas

Além da nova funcionalidade baseada em IA do WhatsApp, existem várias outras ferramentas e aplicativos que permitem a criação personalizada de figurinhas. Apps como o Sticker Maker e o Sticker.ly são populares entre os usuários de smartphones, oferecendo uma plataforma amigável onde se pode criar figurinhas a partir de fotos pessoais ou imagens da internet.

Estes aplicativos geralmente oferecem opções de edição, como recorte, adição de texto e filtros, permitindo uma personalização completa. Outra opção é o uso de softwares de edição de imagem como o Photoshop ou o GIMP, que proporcionam maior controle e precisão na criação de figurinhas, embora exijam um certo nível de habilidade técnica.

Essas ferramentas ampliam o leque de possibilidades para a criação de figurinhas, permitindo aos usuários expressar sua criatividade de maneira única e pessoal.

Seja através da IA do WhatsApp ou de outros aplicativos de terceiros, a capacidade de criar figurinhas personalizadas oferece uma nova dimensão à comunicação online, tornando-a mais expressiva, personalizada e envolvente.

Veja também: Já usou? Nova Inteligência Artificial do WhatsApp disponível