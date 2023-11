Já usou? Nova Inteligência Artificial do WhatsApp disponível

O ano de 2023 segue marcando história para os usuários do app WhatsApp por conta das constantes atualizações que a plataforma tem implementado, mostrando estar atenta aos pedidos dos heavy users. No entanto, uma novidade que está em fase de testes promete ser um divisor de águas ao oferecer a oportunidade de interagir com recursos alimentados por Inteligência Artificial. Entenda mais detalhes a seguir.

WhatsApp anuncia nova função que possibilita usuário interagir com inteligência artificial. — Foto: Reprodução / Unsplash

WhatsApp com IA

Para quem utiliza o WhatsApp como sua principal forma de comunicação pelo smartphone certamente está por dentro de todas as mudanças – positivas ou não – que a plataforma trouxe em 2023, até agora.

No entanto, o app da gigante Meta está prestes a incorporar uma das funcionalidades mais marcantes dos últimos anos: a chegada da Inteligência Artificial (IA).

Continue lendo a seguir e entenda mais detalhes sobre o que se sabe até agora do novo recurso do aplicativo.

IA com apenas um toque em seu WhatsApp

Em setembro, Mark Zuckerberg já havia alertado sobre a introdução de um chatbot impulsionado por IA na plataforma de mensagens. Nesse momento, soubemos que a Meta estava implementando uma nova ferramenta para adicionar um contato (virtual) à sua lista: o A.I Agent.

No entanto, uma recente descoberta pelo WABetaInfo revelou a presença de um pequeno botão dentro do WhatsApp, permitindo que os usuários iniciem uma conversa com a IA com apenas um toque.

Posicionado acima do ícone verde “Iniciar uma nova conversa” no canto inferior direito da aba “Conversas”, esse novo botão representa uma mudança significativa. Anteriormente, o chat com IA estava oculto entre os contatos.

Descubra a Inteligência Artificial do WhatsApp

Esse novo atalho multicolorido visa tornar o botão de ação mais acessível, sendo praticamente impossível não notá-lo.

Ao clicar nele, os usuários podem iniciar imediatamente um chatbot com a IA, projetado para oferecer companhia, instruções personalizadas e interações divertidas. Disponível 24 horas por dia, proporciona um recurso de consulta ininterrupto, sinalizando uma verdadeira revolução.

Além disso, a empresa planeja permitir a integração em conversas de grupo, possibilitando compartilhar o conhecimento da IA com todos os participantes.

Embora essa aguardada ferramenta ainda esteja em fase de testes, já é possível baixar a versão beta na Google Play Store. Segundo o AndroidPolice, o novo chatbot de IA do WhatsApp não deve demorar muito para ser oficialmente lançado.

