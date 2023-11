Status do WhatsApp recebem novos filtros; veja como funciona

Se a empresa Meta, detentora do WhatsApp, fizesse uma retrospectiva do ano de 2023, certamente a lista seria longa, por conta das incontáveis novidades anunciadas e já em funcionamento para o app de mensagens mais utilizado no mundo. Desta vez, um recurso de novos filtros está sendo testado em sua versão beta e deve ser liberado em breve. Siga a leitura e saiba mais detalhes sobre a nova função.

WhatsApp testa novo recurso com filtros para a futura nova versão da plataforma de mensagens.

Novas mudanças estão chegando

O ano de 2023 está sendo marcante para os usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp, por conta das inúmeras atualizações anunciadas e liberadas pela plataforma da Meta.

Na mais recente versão beta, o WhatsApp surpreendeu os usuários Android com uma funcionalidade inovadora: a introdução de filtros nas atualizações de Status.

Acompanhe a leitura a seguir conheça mais detalhes do que se sabe até agora sobre o futuro novo recurso do app.

WhatsApp ‘escuta’ seus usuários mais fiéis

Identificada como compilação 2.23.25.3, essa atualização, em resposta ao feedback do público, facilita a localização de Status silenciados ou já visualizados, segundo informações do WABetaInfo.

A mudança é particularmente útil para os seguidores de canais, pois os Status agora ocupam uma posição proeminente no topo da página.



Ao selecionar a opção “ver tudo”, os usuários têm acesso direto aos novos filtros. Ao explorar a nova guia, uma lista vertical de Status se apresenta, relembrando a disposição anterior à chegada dos canais.

Os futuros filtros do WhatsApp

Os filtros disponíveis incluem:

Tudo: Exibindo todas as atualizações de Status dos contatos;



Exibindo todas as atualizações de Status dos contatos; Recente: Permitindo que os usuários se concentrem nas atualizações de Status mais recentes;



Permitindo que os usuários se concentrem nas atualizações de Status mais recentes; Visualizado: Mostrando as atualizações de Status já visualizadas, auxiliando os usuários a acompanharem o conteúdo anteriormente visualizado;



Mostrando as atualizações de Status já visualizadas, auxiliando os usuários a acompanharem o conteúdo anteriormente visualizado; Silenciado: Especificamente útil para gerenciar e visualizar as atualizações de Status silenciadas, proporcionando uma experiência de visualização mais focada.

Implementação para usuários finais e IA

A implementação da mudança está ocorrendo gradualmente, inicialmente para um seleto grupo de usuários beta. Há planos de expansão para a versão pública em breve.

Além disso, o WhatsApp continua inovando ao introduzir não apenas filtros, mas também um novo botão para chats com Inteligência Artificial e um intrigante “código secreto” para desbloquear conversas.

Na mais recente atualização, liberada na última sexta-feira (17), o WhatsApp beta para Android surpreendeu os usuários com uma novidade de destaque em sua interface.

Agora, a plataforma introduziu um botão exclusivo para iniciar conversas com bots alimentados por Inteligência Artificial (IA), conforme revelado na versão beta 2.23.24.26. Esse novo atalho se destaca não apenas pela sua funcionalidade, mas também pelo ícone diferenciado que o acompanha.

Ao tocar no botão recém-adicionado, todos os chats com bots de IA do usuário serão prontamente abertos, simplificando significativamente esse processo, como destacado pelo WABetaInfo.

Apesar de ainda não estar funcional, visto que os bate-papos alimentados por IA não estão amplamente disponíveis, a introdução desse atalho sugere mudanças iminentes nesse cenário.

Essa iniciativa proporciona aos usuários a capacidade de acessar rapidamente os bate-papos alimentados por IA diretamente da guia principal, eliminando a necessidade de percorrer a lista de contatos.

Versão beta promete mais novidades

A versão 2.23.24.26 está atualmente em fase de distribuição limitada, disponível apenas para um seleto grupo de usuários participantes do programa beta.

Além dessa inovação, o WhatsApp também está testando a visualização de Status dentro dos chats, buscando aprimorar ainda mais a experiência do usuário.

Paralelamente, a plataforma explora a implementação de um código secreto para ocultar conversas bloqueadas, revelando um compromisso contínuo com a segurança e a conveniência dos usuários.

