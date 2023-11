Bancos públicos federais tiraram o “escorpião do bolso” e vão liberar 1,7 trilhão em crédito

Plano que define as prioridades do governo até 2027 divulgou valor proveniente de bancos públicos federais que serão distribuídos em cinco programas estratégicos voltados para políticas públicas, como moradia digna e setores agropecuários. Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o gigantesco crédito anunciado e seus benefícios.

Plano que define as prioridades do governo até 2027 divulgou valor proveniente de bancos públicos federais que serão distribuídos em cinco programas estratégicos voltados para políticas públicas. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Investimento bilionário para prioridades governamentais

O Plano Plurianual (PPA) 2024–2027, legislação central que define as prioridades para o governo nos próximos quatro anos, prevê uma expressiva quantia de R$ 1,7 trilhão em crédito proveniente de bancos públicos federais.

Deste montante, R$ 1,5 trilhão (90,5%) está concentrado em cinco programas estratégicos: moradia digna, agropecuária sustentável, reindustrialização, desenvolvimento regional, agricultura familiar e agroecologia. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre o anúncio.

Leia mais: Crédito extra de R$ 5 mil é confirmado no Nubank; saiba como liberar

Distribuição por bancos: Caixa Econômica Federal à frente

Ao analisar a distribuição por instituição financeira, destaca-se a Caixa Econômica Federal como a principal provedora, com impressionantes R$ 572,4 bilhões destinados para os próximos quatro anos.

Em sequência, estão Banco do Brasil (R$ 519,5 bilhões), BNDES (R$ 307,8 bilhões), Banco do Nordeste (BNB) com R$ 224,7 bilhões e Banco da Amazônia (Basa) com R$ 73,2 bilhões.

Programas prioritários

Dentro dos programas prioritários, uma significativa quantia de R$ 532 bilhões será destinada às iniciativas voltadas para moradia digna, seguida pelo investimento robusto de R$ 404 bilhões na promoção da agropecuária sustentável.

Outros programas incluem neoindustrialização, ambiente de negócios e participação econômica internacional (R$ 355 bilhões); desenvolvimento regional e ordenamento territorial (R$ 127 bilhões) e agricultura familiar e agroecologia (R$ 117 bilhões).

Cruzamento de dados e indicações diretas

A Secretaria Nacional de Planejamento realizou um levantamento minucioso, baseando-se tanto em indicações diretas dos programas do PPA pelos bancos públicos quanto no cruzamento de dados com a associação da linha de crédito aos programas beneficiados.

Recursos orçamentários e não orçamentários

Com um aporte total de R$ 13,3 trilhões em políticas públicas para os próximos quatro anos, o PPA apresenta uma distribuição equilibrada entre recursos orçamentários e não orçamentários.

Dos R$ 3,9 trilhões fora do Orçamento Geral da União, destacam-se os R$ 1,7 trilhão provenientes do crédito de bancos federais. Vale ressaltar que os recursos não-orçamentários englobam subsídios tributários, como renúncias fiscais, e creditícios, destinados a cobrir juros subsidiados abaixo das taxas de mercado.

Em relação aos recursos orçamentários, os R$ 8,9 trilhões são provenientes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, além de R$ 566 bilhões do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais, evidenciando a diversidade nas fontes de financiamento e o compromisso com o desenvolvimento sustentável do país.

O PPA encontra-se em tramitação no Congresso, com expectativa de aprovação até meados de dezembro, marcando um passo significativo na condução das políticas públicas nos próximos anos.

Leia também: Caixa Tem libera nova linha de crédito? Se você não consegue, veja o que fazer