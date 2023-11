Caixa Tem libera nova linha de crédito? Se você não consegue, veja o que fazer

O aplicativo Caixa Tem foi implementado pela Caixa Econômica Federal com o intuito de facilitar o pagamento de benefícios sociais, principalmente nos tempos de pandemia. Hoje, o app segue como a ferramenta de repasse de auxílios, mas possui funções ainda mais amplas, como a liberação de linha de crédito. Acompanhe a leitura abaixo e aprenda como solicitar.

Mais crédito para você

Se você faz parte do grupo considerável de brasileiros que instalaram o aplicativo Caixa Tem, mas se deparou com bloqueios no acesso à sua conta, não há motivo para preocupações.

Contratempos com o Caixa Tem, uma ferramenta que se tornou popular principalmente durante os tempos de pandemia e distribuição do auxílio emergencial, não são incomuns e podem ser solucionados de maneira descomplicada.

Continue a leitura a seguir para saber o passo a passo sobre como realizar o desbloqueio de sua conta Caixa Tem e, de bônus, conhecer a nova linha de crédito oferecido no app.

Como desbloquear a conta Caixa Tem?

O bloqueio de acesso à conta pode derivar de diversas razões, incluindo medidas de segurança implementadas pelo banco. Contudo, por meio de abordagens simplificadas, é totalmente possível restaurar o acesso aos serviços proporcionados pelo aplicativo.

Caso encontre obstáculos ao tentar desbloquear sua conta através do aplicativo, uma alternativa viável seria buscar auxílio em um dos postos de atendimento da Caixa Econômica Federal ou em uma Casa Lotérica próxima.

Para buscar assistência em uma agência física da Caixa ou em uma Casa Lotérica, é necessário apresentar um documento com foto e ter consigo seu dispositivo móvel com o aplicativo Caixa Tem previamente instalado. No local, um atendente estará à disposição para auxiliá-lo no desbloqueio da conta.

Esses canais de atendimento foram implementados para fornecer suporte em situações de dúvidas, problemas ou solicitações relacionadas à sua conta no Caixa Tem.

O bloqueio de sua conta Caixa Tem pode ser uma precaução adotada pelo banco, mas ao seguir adequadamente os passos indicados ou ao procurar auxílio em uma agência física, é possível desbloquear sua conta e retomar a utilização regular do aplicativo.

Caixa Tem e sua nova linha de crédito

Além de viabilizar o desbloqueio de sua conta, o Caixa Tem recentemente implementou uma nova linha de crédito, permitindo que indivíduos e empresas solicitem empréstimos de até R$ 3 mil.

Essa oferta faz parte do Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) e foi elaborada especialmente para os Microempreendedores Individuais (MEIs). Por meio desse processo totalmente informatizado, é possível obter o empréstimo desejado sem sair de casa.

O empréstimo do Caixa Tem está disponível para dois grupos: pessoas físicas interessadas em empreender e MEIs. No caso dos empreendedores, é necessário que a atividade realizada apresente uma receita bruta anual máxima de R$ 360 mil.

O valor total do empréstimo deve ser destinado ao negócio, seja para incrementar o capital de giro, adquirir insumos ou investir em equipamentos e utensílios que favoreçam a produção.

Como solicitar a nova linha de crédito Caixa Tem?

A solicitação do novo empréstimo pode ser efetuada diretamente pelo aplicativo Caixa Tem. Basta selecionar a opção “Crédito Caixa Tem” após atualizar o aplicativo na loja digital correspondente ao seu dispositivo, seja ele Android ou iOS.

Após a submissão do pedido, a equipe do banco dispõe de um prazo de 10 dias para análise. Durante a solicitação, é possível especificar a finalidade do crédito. Quando aprovado, o valor solicitado é automaticamente depositado na conta digital do Caixa Tem.

Prazos e benefícios

O novo Crédito Caixa Tem proporciona diversos benefícios, tanto para indivíduos quanto para MEIs que buscam investir em seus negócios.

Entre esses benefícios, destacam-se a possibilidade de solicitar até R$ 3.000 para investir, as melhores taxas de juros do mercado para esse tipo de empréstimo e a ausência de taxa de abertura de crédito. Além disso, o prazo para quitar o empréstimo é bastante flexível, podendo se estender até 24 meses.

Portanto, se você está enfrentando problemas com sua conta no Caixa Tem ou se interessa em expandir seu negócio por meio de um empréstimo, é relevante ter em mente que as soluções estão a apenas alguns cliques de distância.

E lembre-se, para quaisquer dúvidas ou problemas, a Caixa e suas agências estão à disposição para prestar o suporte necessário.

