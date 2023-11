Nubank: como ganhar pontos e prêmios com o cartão

Para quem tem cartão de crédito não é novidade as inúmeras vantagens oferecidas pela instituição bancária ao realizar compras que se transformam em pontos, também conhecido como milhas, que podem ser convertidas em passagens aéreas e variados benefícios. Na fintech Nubank as vantagens seguem as mesmas e podem ir além. Continue a leitura a seguir e entenda como usufruir das vantagens do seu cartão roxinho e do programa de fidelidade da instituição.

Conheça as vantagens de se acumular pontos através de compras pelo cartão Nubank. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Milhas que valem muito

A Smiles, um dos principais programas de fidelidade do Brasil, tornou-se uma aliada estratégica para os clientes do banco digital Nubank em busca de uma experiência mais descomplicada na acumulação de milhas.

Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre como funciona o programa Smiles e como essa parceria facilita a vida dos clientes Nubank.

Smiles: decifrando o programa de milhas

Para mergulhar no universo de benefícios do programa de fidelidade Smiles, basta efetuar um cadastro gratuito no site ou no aplicativo da Smiles. Monitorar o saldo de milhas se torna uma tarefa simples através dessas plataformas, proporcionando ao usuário o controle total de sua conta e acumulação.

Como acumular milhas com o Nubank?

Quanto às formas de acumular milhas, o Nubank oferece duas opções principais, conforme detalhamos abaixo:

Ao adquirir passagens aéreas diretamente com companhias aéreas parceiras;



Realizando compras com o cartão de crédito Nubank Ultravioleta, que não apenas oferece cashback, mas também permite sua conversão em milhas com uma taxa de crescimento de 200% do CDI. Este valor pode ser transferido diretamente para a Smiles.

Após o cadastro na Smiles, o cliente pode acumular milhas através da transferência de pontos do cartão de crédito, compra de passagens de companhias aéreas parceiras ou realização de transações em estabelecimentos parceiros, como hotéis, locadoras de carros e aplicativos de transporte.

Ao comprar passagens diretamente com as companhias aéreas parceiras da Smiles, é crucial verificar se o bilhete proporciona o acúmulo de milhas. No ato da compra ou do check-in, é recomendável apresentar o número Smiles para garantir o correto registro das milhas. Em caso de esquecimento, é possível solicitar a inclusão das milhas após a viagem.

Importante lembrar que a quantidade de milhas acumuladas pode variar conforme a companhia aérea, sendo atribuída uma quantidade específica a cada passagem adquirida.

Smiles e Nubank: uma conversão simplificada de cashback em milhas

A parceria estratégica entre o Nubank e a Smiles proporciona uma maneira descomplicada e ágil de transformar cashback em milhas. O processo é claro e eficiente:

Clique em “Trocar por milhas”;

Informe a quantidade desejada de milhas a serem enviadas para a Smiles e confirme;

Insira sua senha de 4 dígitos e pronto!

A parceria entre o Nubank Ultravioleta e a Smiles visa oferecer aos clientes uma experiência de transferência de pontos sem igual: instantânea, fácil de usar e sem burocracia.

As 5 vantagens da parceria Nubank e Smiles

Ao analisar as vantagens desta parceria, destacam-se alguns pontos chave:

1. Rapidez:

A transação completa em cerca de 15 segundos elimina os dias de espera para a confirmação de transferências, garantindo que oportunidades e promoções não sejam perdidas.

2. Flexibilidade:

Não há limites máximos para transferências, permitindo que o cliente troque seus pontos conforme desejar, quantas vezes quiser.

3. Data de validade:

O cashback não expira, cresce a 200% do CDI e pode ser utilizado conforme a preferência do cliente: transferindo para a conta do Nubank, convertendo em milhas Smiles ou investindo na NuInvest.

4. Sem burocracia:

Com informações já disponíveis tanto no Nubank quanto na Smiles, a transação é efetuada sem a necessidade de fornecer dados adicionais.

5. Transparência:

A cada R$ 1 de cashback do Ultravioleta, o cliente ganha 30 milhas Smiles. O aplicativo do Nubank realiza a conversão automática no momento do resgate das milhas.

A parceria Nubank e Smiles reforça a busca constante por simplificar a vida dos clientes, proporcionando uma jornada suave na acumulação e utilização de milhas, alinhando-se ao compromisso de ambas as empresas com a eficiência e a transparência.

