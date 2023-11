Se você é cliente Nubank, já sabe que o banco digital possibilita a todos os seus milhões de correntistas efetuar o mais variado tipo de transação financeira de forma rápida e descomplicada. Seja em uma operação nacional ou internacional, a fintech proporciona total segurança e sigilo de maneira que você possa enviar ou receber o seu dinheiro sem se preocupar com eventuais imprevistos. No entanto, para tal tipo de operação é exigido o código IBAN. Continue a leitura e saiba mais detalhes.

IBAN Nubank: você viu esse código? Entenda o que é. — Foto: Divulgação / Nubank

Nubank e as transações internacionais

Se você pretende enviar dinheiro para outra pessoa no Brasil, é essencial estar ciente dos números necessários para concluir a transação, não é mesmo? O CPF do destinatário, o número da agência, o da conta ou a chave Pix são informações indispensáveis nesse processo.

Da mesma forma, realizar transferências para contas em outros países demanda dados específicos para garantir o êxito da transação. Entre essas informações, está o código IBAN, utilizado nessa modalidade de transação pela fintech Nubank. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

O significado do código IBAN

O IBAN, que significa Número da Conta do Banco Internacional, funciona basicamente como um código padronizado, criado em 1997 pelo Comitê Europeu de Normas Bancárias, e que viabiliza a identificação de contas durante operações de transferência internacional.

Este código padrão possibilita minimizar possíveis erros durante transferências internacionais. Atualmente, cerca de 70 países, incluindo o Brasil, utilizam o IBAN em suas transações.

A regulamentação do IBAN no Brasil foi estabelecida pelo Banco Central em 2013. Desde então, todas as instituições financeiras devem fornecer essa identificação aos clientes e aceitar transferências internacionais quando o código IBAN é utilizado.

Desvendando os números do IBAN

O código IBAN pode ser composto por até 34 caracteres, envolvendo letras e números. No formato brasileiro, o código tem 29 caracteres. Por exemplo: BR 12 12345678 00020 0000000001 C 1. Veja um exemplo ilustrativo, logo abaixo.

Fonte: Divulgação / Nubank

Os dois primeiros caracteres identificam o país: BR;

Dois dígitos verificadores, variando de 02 a 98 (neste exemplo, o número 12);

Oito números que identificam a instituição financeira, simulados como 12345678;

Cinco números para identificar a agência bancária (sem o dígito verificador): 00020;

Dez números correspondentes à conta bancária do cliente (com o dígito verificador): 0000000001;

Um caractere alfanumérico referente ao tipo de conta, representado pela letra C;

Um caractere relacionado à identificação do titular da conta: 1, neste caso fictício.

Onde encontrar o código IBAN?

Para obter o código IBAN, basta solicitar ao gerente do banco, verificar o Internet Banking ou utilizar sites especializados. Informe o número da agência, da conta com dígito e escolha o número do banco pelo ISPB (Identificador de Sistema de Pagamentos Brasileiro).

É importante ressaltar que, além do IBAN, outros códigos são essenciais para identificar transferências internacionais, como o SWIFT, também conhecido como BIC.

Entenda a diferença entre IBAN e SWIFT

Enquanto o IBAN atua como um número de conta, identificando a conta de destino nas operações internacionais, o SWIFT (Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais) é um sistema que conecta instituições financeiras globalmente.

O SWIFT codifica informações enviadas pela rede, garantindo sigilo e prevenindo fraudes.

Onde localizar o código SWIFT?

Para encontrar o código SWIFT, consulte o contrato de abertura de conta, o extrato bancário, a seção de transferências internacionais no Internet Banking ou o próprio site da SWIFT.

Ao buscar no site, forneça o nome do banco, cidade e país de destino do dinheiro. Esteja sempre ciente desses códigos ao realizar transferências internacionais, assegurando uma operação segura e eficiente.

Caso ainda reste alguma dúvida sobre as transferências internacionais através do app do Nubank, assista ao vídeo abaixo para mais detalhes.

