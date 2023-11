Quais são os riscos de deixar o dinheiro parado no Nubank

O Nubank, banco digital amplamente disseminado por todo o país, com mais de 77 milhões de clientes, oferece uma gama de funcionalidades em sua conta digital. Entre elas, destacam-se as opções de investimentos.

Ao longo de seis anos, o Nubank mantém um fluxo de caixa positivo e estável, eliminando a necessidade de novos aportes para cobrir suas despesas mensais, o que garante a segurança aos recursos dos clientes, oferecendo uma base financeira sólida.

Mas será que deixar seu dinheiro parado no Nubank pode ser um bom investimento? A seguir, continue lendo para saber.

Nubank: saiba mais sobre o banco digital

O Nubank é uma instituição financeira digital, que oferece serviços bancários por meio de uma plataforma online.

Fundado em 2013, o banco tornou-se rapidamente popular no Brasil, em função da sua proposta inovadora e descomplicada para lidar com finanças.

A instituição financeira funciona como um banco digital, sem agências físicas, permitindo aos clientes acessarem seus serviços através de um aplicativo móvel intuitivo, disponível para Android e iOS.

Com foco na simplicidade e transparência, o Nubank oferece uma variedade de produtos, incluindo cartões de crédito, conta digital e opções de investimento.

Sua abordagem sem agências físicas reduz os custos operacionais, o que se reflete em benefícios para os clientes, como tarifas mais baixas e serviços financeiros acessíveis a uma parcela maior da população.

Além disso, a instituição se destaca por seu atendimento ao cliente ágil e eficiente, amplamente reconhecido pelos usuários.

O banco digital opera de forma simplificada, permitindo aos clientes gerenciarem suas finanças, realizarem pagamentos, transferências, investimentos e acompanharem suas transações em tempo real, tudo por meio de uma plataforma segura e de fácil acesso, adaptada às necessidades do mundo moderno. Mas será que é seguro guardar quantias maiores no Nubank? E os investimentos, valem a pena? Confira a seguir.

Investimentos no Nubank: entenda como funciona

A plataforma oferece duas modalidades de investimento: a “Conta de Pagamentos” e a “Aplicação em RDB”. Ambas são consideradas de baixo risco, proporcionando tranquilidade aos investidores.

Na “Conta de Pagamentos”, o dinheiro investido é separado do patrimônio do banco digital e destinado exclusivamente a aplicações em Títulos Públicos Federais, similar a uma aplicação no Tesouro Direto.

A “Aplicação em RDB” é uma opção padrão, onde os depósitos são usados para adquirir títulos de RDB emitidos pela Nu Financeira.

Estes depósitos podem ter cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) de até R$ 250 mil ou serem vinculados a Títulos Públicos emitidos pelo Governo Federal, com alocação automática de acordo com a disponibilidade de cada produto no momento do depósito.

Em resumo, investir neste banco digital oferece rendimento diário automático superior à poupança, com opções de baixo risco e segurança para suas economias.

