O crédito rural desempenha um papel vital na agricultura, uma das principais atividades econômicas do Brasil e do mundo. Ele atua como um catalisador para o crescimento e desenvolvimento do setor, oferecendo suporte financeiro para diversos aspectos da produção agrícola.

Tenho uma horta em casa, posso pedir crédito rural para produzir | Imagem de Ilo por Pixabay

Entenda como funciona o crédito rural

O Crédito Rural é uma linha de financiamento disponibilizada por instituições financeiras a produtores rurais, cooperativas e associações. Seu objetivo principal é apoiar as despesas da safra, ampliar a produção, e auxiliar na comercialização e distribuição dos produtos agrícolas. Existem duas categorias principais de crédito rural: o subsidiado pelo governo e o privado.

O crédito rural subsidiado pelo governo conta com recursos governamentais e juros equalizados para determinados produtos, enquanto o crédito privado utiliza recursos próprios das instituições financeiras.

Modalidades do Crédito Rural

Existem três tipos principais de Crédito Rural:

Crédito para Custeio: Destinado a cobrir custos de produção como sementes, insumos e defensivos. Crédito para Investimento: Utilizado para a aquisição de bens duráveis, como equipamentos de plantio e maquinários. Crédito para Comercialização: Focado em financiar não o custo da produção, mas a venda dos produtos, incluindo a antecipação de vendas e construção de infraestrutura de armazenagem.

Veja também: Rodada de limite de R$ 5 mil no Nubank; já recebeu?

Estes são os benefícios do Crédito Rural

O crédito rural oferece vantagens significativas, como taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento flexíveis. Os recursos para esses créditos são definidos pelo Plano Safra, que subsidia parte das taxas de juros. Além disso, os produtores podem buscar empréstimos e financiamentos privados, que podem oferecer menos burocracia, maior flexibilidade e juros personalizados.

Para acessar o crédito rural, tanto privado quanto público, é necessário ser pessoa física ou jurídica envolvida em atividades agrícolas, como agricultura, pecuária, entre outras. A comprovação da atividade agrícola é um requisito essencial.

Tenho uma horta em casa, posso pedir crédito rural para produzir | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Documentação Necessária

As instituições financeiras geralmente solicitam um conjunto de documentos para a contratação do crédito rural. Estes incluem:

Documentos pessoais (identidade, CPF ou CNPJ, comprovante de endereço).

Documentos relativos à propriedade e atividade agrícola (cópia da matrícula da propriedade, imposto territorial, certificado de cadastro de imóvel rural, outorga de água, declaração ambiental, declaração de Aptidão do produtor, Cadastro Ambiental Rural – CAR).

O crédito rural é uma ferramenta valiosa para os produtores, promovendo o crescimento e a sustentabilidade da agricultura no Brasil. Com opções diversificadas e apoio financeiro, os produtores podem expandir suas operações e contribuir significativamente para a economia do país.

Veja também: Sou obrigado a trabalhar no Carnaval de 2024? Veja as regras