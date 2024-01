À medida que o Carnaval se aproxima, a busca por destinos ideais para celebrar a festividade aumenta significativamente. Muitos desses destinos são notórios pelos custos elevados, especialmente no que diz respeito a passagens aéreas.

Carnaval 2024: os lugares mais caros para curtir a festa | Buda Mendes/Getty Images

Estes são os lugares mais caros no Brasil

De acordo com uma análise recente da empresa Kayak, um metabuscador de voos, os destinos mais caros do Brasil para o Carnaval foram identificados. Esses locais, muitas vezes situados nas regiões Norte e Nordeste do país, são altamente procurados por turistas nacionais e internacionais.

Este levantamento foi realizado com dados atualizados em 8 de janeiro de 2024, utilizando a base de dados do Kayak. O estudo incluiu buscas por voos de ida e volta em classe econômica, partindo de todos os aeroportos brasileiros para destinos nacionais e internacionais.

As buscas consideradas ocorreram no período de 04/06/2023 a 04/01/2024. As datas de viagem analisadas foram de 05/02/2024 a 16/02/2024. É importante destacar que os preços apresentados são uma média e sujeitos a alterações.

Cidades mais buscadas

Carnaval 2024: os lugares mais caros para curtir a festa | Imagem de Heiko Behn por Pixabay

Entre os destinos internacionais, Rio de Janeiro e São Paulo se destacam. Estas cidades foram as mais buscadas por estrangeiros planejando celebrar o Carnaval no Brasil, com dados coletados de junho de 2023 a janeiro de 2024. A pesquisa da Kayak revelou também a média de preço das passagens para esses destinos.

Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil, ressalta a popularidade contínua de destinos como o Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo. Estas áreas são conhecidas pelos blocos de rua e desfiles de Carnaval, atraindo tanto turistas brasileiros quanto estrangeiros.

Vedovato aconselha que, com a data se aproximando, a melhor estratégia para encontrar boas ofertas é usar ferramentas gratuitas. Estas ferramentas devem reunir, em um só lugar, todas as opções de voos, hotéis e aluguel de carros. Isso facilita o planejamento da viagem, tornando-o mais prático e econômico.

A pesquisa foi realizada em 8 de janeiro de 2024, baseando-se nos dados do Kayak. As buscas abrangeram voos de ida e volta, em classe econômica, para destinos nacionais e internacionais. As datas consideradas para a pesquisa foram de 04/06/2023 a 04/01/2024, com viagens programadas entre 05/02/2024 e 16/02/2024.

Os preços mencionados representam uma média, podendo variar conforme a demanda e oferta do mercado.

