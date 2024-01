“Modo bolha” disponível para quem não larga o WhatsApp

Você já ouviu falar no “Modo Bolha” do WhatsApp? Esta inovação promete revolucionar a maneira como usamos o aplicativo, especialmente para quem não consegue se desgrudar dele.

Ideal para os multitarefados de plantão, o Modo Bolha permite que você mantenha suas conversas sempre à vista, mesmo quando está utilizando outros aplicativos. Esta é uma funcionalidade extremamente útil para quem deseja rapidez.

Com essas novidades, o WhatsApp se consolida ainda mais como uma ferramenta indispensável de comunicação na era digital. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

“Modo bolha” disponível no WhatsApp

O WhatsApp é mais do que um simples aplicativo de mensagens; é uma ferramenta indispensável em nosso cotidiano. E com o Modo Bolha, ele se torna ainda mais versátil e prático. Essa funcionalidade é especialmente útil para quem precisa manter a comunicação ativa enquanto realiza outras tarefas no smartphone.

Mas afinal, o que é exatamente o Modo Bolha? Essencialmente, é uma forma de usar vários aplicativos simultaneamente no seu smartphone. Com essa opção ativada, suas conversas do WhatsApp e os status ficam acessíveis na tela em forma de um balão com o ícone do app.

Isso significa que você pode visualizar e responder às mensagens sem precisar abrir o WhatsApp, como se fosse uma janela popup flutuante, proporcionando uma maior praticidade e rapidez na comunicação.

Ativação do Modo Bolha no Android

Agora, como você pode ativar esse recurso? Vale ressaltar que, por enquanto, o Modo Bolha está disponível apenas para usuários de smartphones Android.

Para ativá-lo, siga estes passos simples: Acesse as configurações do seu celular (e não as do WhatsApp), vá para “Recursos Avançados” e role até encontrar “Notificações Flutuantes”. Em seguida, na opção “Popup Smart View”, adicione o WhatsApp. Pronto!

Agora, você estará utilizando o Modo Bolha no seu celular e no WhatsApp. Caso queira desativar, basta seguir o mesmo processo e remover o WhatsApp dessa função.

Mais Novidades no WhatsApp

Além do intrigante “Modo Bolha”, o WhatsApp continua a surpreender seus usuários com atualizações e novidades. Uma das mais recentes é a possibilidade de realizar chamadas de voz e vídeo em grupo com até oito participantes, uma melhoria significativa que torna o app ainda mais útil para comunicações em grupo, sejam elas para fins pessoais ou profissionais.

Outra adição importante é a função de mensagens temporárias, que, uma vez ativadas, fazem com que as mensagens enviadas desapareçam após um período determinado, aumentando a privacidade nas conversas.

O app também introduziu melhorias na interface, tornando a experiência do usuário mais intuitiva e agradável. Isso inclui uma nova barra de ferramentas de edição para fotos e vídeos, oferecendo mais opções e controle sobre como os usuários compartilham seus conteúdos multimídia.

Além disso, há um esforço contínuo em aumentar a segurança dos usuários, com a implementação de recursos como a verificação em duas etapas e constantes atualizações para garantir a proteção contra vulnerabilidades de segurança.

