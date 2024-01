Nesta semana, a conta do Caixa Tem, acessível via aplicativo, está se preparando para receber novos depósitos de benefícios sociais. Com o início da distribuição da primeira parcela do Bolsa Família de 2024, os beneficiários estão atentos aos próximos repasses. Este período marca o retorno do pagamento do benefício, contemplando famílias com Número de Identificação Social (NIS) finalizado em 3, 4, 5, 6 e 7. Os benefícios disponibilizados incluem.

Repasse de 4 benefícios confirmado para o Caixa Tem | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Estes são os novos benefícios do Caixa Tem

Benefício de Renda de Cidadania: Este benefício garante um depósito de R$ 142 para cada membro da família, independentemente da idade. Benefício Complementar: Assegura um pagamento mínimo de R$ 600 por família. Se o Benefício de Renda de Cidadania for insuficiente, o governo complementa a diferença. Benefício Primeira Infância: Oferece R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos. Benefício Variável Familiar: Proporciona R$ 50 para famílias com gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos.

Veja também: CadÚnico cadastra novos CPFs para pacote de benefícios

Novas funções chegam ao Caixa Tem

Os pagamentos do Bolsa Família, conduzidos via Caixa Tem, seguem o cronograma do NIS do chefe da família. Os repasses de janeiro iniciaram no dia 18 e vão até o dia 31/01. O Caixa Tem, projetado para ser compatível com a maioria dos dispositivos móveis, destaca-se pelo seu baixo consumo de dados e por oferecer acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD).

As funcionalidades do aplicativo Caixa Tem incluem:

Consultas de benefícios sociais.

Pagamento de contas e boletos.

Realização de pagamentos via maquininha.

Transferências via Pix.

Opções de poupança.

Recargas de celular.

Contratação de seguros.

Solicitação de empréstimos.

Saques sem cartão.

Uso de cartão de débito virtual.

A integração dos depósitos de benefícios sociais no Caixa Tem reflete o esforço contínuo em fornecer facilidades de acesso e gestão financeira aos beneficiários do Bolsa Família. O aplicativo se estabelece como uma ferramenta prática e inclusiva, reunindo diversos serviços financeiros e sociais em um só lugar. Esta modernização é especialmente benéfica para os beneficiários, oferecendo uma maneira ágil e eficiente de administrar seus recursos.

Veja também: Veja se seu CPF está na lista do BB para receber R$ 3.622,23 mais benefícios

Repasse de 4 benefícios confirmado para o Caixa Tem | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família 2024 passará por cortes

O programa Bolsa Família, essencial no combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil, enfrenta um cenário desafiador em 2024 com a possibilidade de cortes em seu orçamento. Essas reduções orçamentárias podem afetar significativamente os beneficiários, principalmente aqueles que dependem desse auxílio para suas necessidades básicas. Compreender o contexto desses cortes e seus potenciais impactos é crucial para os milhões de brasileiros que se beneficiam do programa.

Os cortes propostos no Bolsa Família podem ser atribuídos a diversos fatores. Um dos principais é a readequação orçamentária do governo federal, visando equilibrar as contas públicas. Em tempos de instabilidade econômica, programas sociais, infelizmente, estão entre os primeiros a sofrer cortes. Além disso, a reavaliação das prioridades de gastos e a busca por eficiência no uso de recursos públicos também influenciam essa decisão.

A redução do orçamento do Bolsa Família tem implicações diretas para os beneficiários. O programa, que auxilia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, é um suporte vital para a alimentação, educação e saúde. Cortes nos recursos podem levar a uma diminuição no valor dos benefícios ou à exclusão de beneficiários, ampliando as dificuldades já enfrentadas por essas famílias.

O enfraquecimento do Bolsa Família pode resultar em um aumento da pobreza e da desigualdade social no país. O programa é reconhecido por contribuir significativamente para a redução desses problemas. A limitação de seus recursos pode reverter avanços sociais importantes, aumentando a vulnerabilidade de famílias que dependem desse apoio para sobreviver.

Veja também: INSS: nova lei confirmada e R$ 300 a mais já nesta semana