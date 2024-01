Celular Samsung: como usar ferramenta que cria textos e imagens com IA

O pacote de recursos Galaxy AI, um dos destaques no lançamento do Galaxy S24, promete trazer inovações significativas para os dispositivos móveis da Samsung. Este conjunto de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa é voltado para a edição de fotos, criação de resumos, tradução simultânea em ligações, entre outras funcionalidades.

Desde a edição intuitiva de fotos até a tradução simultânea em ligações, o Galaxy AI promete elevar o padrão do que esperamos dos nossos smartphones e tablets. (Foto divulgação)

Celular Samsung: Como usar o Galaxy IA

Na era digital em que vivemos, a inovação tecnológica não conhece limites, e a Samsung mais uma vez prova isso com o lançamento do Galaxy AI. Esta nova suite de ferramentas de inteligência artificial é uma verdadeira revolução para os usuários de dispositivos móveis da marca.

O Galaxy AI é um conjunto de recursos avançados que permite aos usuários desfrutar de uma experiência única e personalizada, aproveitando ao máximo a tecnologia de IA para transformar a maneira como interagem com seus dispositivos móveis.

De acordo com informações da Samsung, o Galaxy AI estará disponível não só para o novo Galaxy S24, mas também para modelos anteriores, incluindo a série Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Z Flip5 e a série Galaxy Tab S9, já no primeiro semestre de 2024.

O Galaxy AI incorpora tecnologias tanto internas dos aparelhos quanto baseadas em nuvem, mantidas por parceiros da Samsung. Entre as ferramentas proprietárias, destaca-se o assistente de notas com capacidade de resumir anotações em tópicos, apoiado pelo modelo de linguagem generativa Gauss Language, uma espécie de GPT próprio da Samsung.

Outro recurso notável é o Gauss Image, que permite modificar imagens facilmente, movendo ou excluindo objetos e preenchendo os espaços vazios automaticamente. Além disso, a Samsung adotou o recurso “Circule para Pesquisar”, criado em parceria com o Google, que permite realizar buscas rápidas sobre objetos na tela.

Novidades e Recursos do Galaxy S24

O Galaxy S24 traz uma série de novos recursos que demonstram o compromisso da Samsung com a inovação em IA. O “Editor Mágico” para fotos permite a exclusão, movimentação ou alteração do tamanho de objetos nas imagens.

O recurso de tradução simultânea em ligações facilita a comunicação entre falantes de idiomas diferentes, convertendo fala em texto, traduzindo e reconvertendo para áudio. Outro recurso interessante é o teclado inteligente, que traduz mensagens em tempo real para até 13 idiomas, ajusta o estilo do texto e sugere correções de digitação e pontuação.

Além disso, o gravador de voz do Galaxy S24 pode criar tópicos sobre o que foi falado em um áudio, e o aplicativo de notas oferece várias opções de formatação para textos. Com a integração do “Circule para Pesquisar” do Google, os usuários podem realizar buscas sobre qualquer objeto que apareça na tela, aumentando a interatividade e a praticidade na utilização dos dispositivos.

Esses recursos demonstram o avanço da Samsung na área de inteligência artificial e a busca por oferecer uma experiência cada vez mais integrada e intuitiva aos seus usuários.

