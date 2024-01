O Caixa Tem, aplicativo reconhecido por facilitar o acesso a diversos benefícios, anuncia uma nova possibilidade de pagamento: saques de até R$ 5.000,00. Esta oportunidade é única diante do atual cenário econômico. Sendo uma chance incrível de milhões de brasileiros saírem do vermelho.

Seu CPF está eleito a receber R$ 5.000,00 no Caixa Tem Consulta | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

FGTS tem saque liberado

A funcionalidade mais destacada é o saque-aniversário do FGTS. Disponível para os aniversariantes de cada mês, permite o saque de uma parcela do saldo do FGTS, proporcional ao tempo de serviço e ao saldo acumulado.

É crucial entender que, ao optar pelo saque-aniversário, o trabalhador, em caso de demissão sem justa causa, perde o direito de sacar a totalidade do saldo do FGTS. Nesta situação, o trabalhador apenas recebe a multa rescisória de 40%.

Para aderir ao saque-aniversário, o trabalhador deve:

Acessar o site do FGTS ou o aplicativo (disponível para Android e iOS). Utilizar o CPF e senha cadastrada para login. Selecionar a opção “Saque-aniversário do FGTS” e concordar com os termos e condições.

Cronograma de saque antecipado

O cronograma para os saques do FGTS é organizado por mês de nascimento, estendendo-se por um período de três meses para cada grupo. Cada beneficiário tem um prazo específico para realizar o saque.

Além do saque-aniversário, o Caixa Tem também anunciou o calendário de pagamento do Bolsa Família. Este programa visa apoiar mais de 20 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade financeira. O pagamento é feito de acordo com o último número do NIS do beneficiário.

O Caixa Tem se consolida como uma ferramenta essencial na gestão de benefícios governamentais. Com facilidades como o saque-aniversário do FGTS e o Bolsa Família, o aplicativo desempenha um papel crucial em prover alívio financeiro aos brasileiros, especialmente em tempos desafiadores.

Como fazer empréstimo usando o FGTS?

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma ferramenta financeira fundamental para trabalhadores brasileiros. Recentemente, tornou-se possível utilizar o FGTS como garantia para empréstimos. Esta opção pode ser uma solução prática para necessidades financeiras imediatas.

1. Entenda os Critérios de Elegibilidade

Antes de solicitar o empréstimo, é importante verificar se você atende aos critérios de elegibilidade. Geralmente, esses critérios incluem um saldo mínimo no FGTS e um histórico de trabalho sob o regime do FGTS.

2. Escolha uma Instituição Financeira Autorizada

Várias instituições financeiras estão autorizadas a oferecer empréstimos com garantia do FGTS. É essencial escolher uma instituição reconhecida e regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

3. Verifique as Condições do Empréstimo

Cada banco pode oferecer diferentes taxas de juros, prazos de pagamento e condições para o empréstimo. É importante comparar as opções e entender completamente os termos antes de prosseguir.

4. Reúna a Documentação Necessária

Geralmente, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e extrato do FGTS. Certifique-se de ter todos os documentos necessários antes de iniciar o processo.

5. Acesse o Portal ou Aplicativo do FGTS

Muitos bancos permitem que o processo de solicitação seja iniciado online. Acesse o portal ou aplicativo do FGTS para iniciar o processo de empréstimo.

6. Autorize o Uso do FGTS Como Garantia

Você precisará autorizar o uso do seu FGTS como garantia para o empréstimo. Este processo é geralmente feito através do aplicativo do FGTS ou diretamente na agência bancária.

7. Acompanhe a Aprovação e Liberação do Empréstimo

Após a solicitação e autorização, o banco analisará seu pedido. Se aprovado, os fundos serão disponibilizados conforme as condições acordadas.

8. Gerencie o Empréstimo Responsavelmente

Após receber o empréstimo, é importante gerenciar o pagamento de forma responsável. Lembre-se de que o FGTS é uma garantia, e o não pagamento pode afetar seu saldo no fundo.

O uso do FGTS como garantia para empréstimos é uma alternativa financeira valiosa para muitos trabalhadores. Com as devidas considerações e preparação, pode ser uma solução eficiente para necessidades financeiras urgentes.

