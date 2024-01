O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, emitiu dois alertas de perigo nesta segunda-feira (22). Estes alertas são em resposta à previsão de chuvas intensas em vários estados brasileiros. O Inmet utiliza um sistema de cores para classificar os níveis de perigo: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Há uma atenção especial para a região que abrange o recôncavo baiano, desde a Baía de Todos-os-Santos até o sul do estado.

Novo alerta de PERIGO Inmet anuncia risco por chuvas no Brasil

Atenção moradores destes estados

O primeiro aviso, de nível laranja, começou às 10h15 desta segunda-feira e se estende até terça-feira (23), às 10h. Abrange regiões como o norte de Minas Gerais, centro-sul da Bahia, centro-norte do Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Paraná, Rondônia, Amazonas, Tocantins, além de áreas específicas de São Paulo. Nestas áreas, as chuvas podem variar de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia.

Além disso, os ventos intensos nessas regiões podem alcançar de 60 a 100 km/h. O instituto alerta para riscos como descargas elétricas, cortes de energia, queda de galhos, alagamentos e outros.

O segundo aviso, de nível amarelo, iniciou às 10h44 desta segunda-feira, terminando também na terça-feira às 10h. Este alerta abrange a Bahia, Piauí, Pernambuco, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Pará, Ceará, Maranhão e Paraíba. As chuvas esperadas variam de 20 mm/h a 30 mm/h, ou até 50 mm/dia, com ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Os meteorologistas avaliam como baixo o risco de corte de energia, queda de galhos e alagamentos.

Estes estados do nordeste devem enfrentar fortes chuvas

O Nordeste, em particular, deve enfrentar chuvas volumosas até sexta-feira (26), com acumulados superiores a 100 mm. As chuvas mais expressivas devem ocorrer nos estados da Bahia, Piauí e Ceará.

A meteorologista do Inmet, Dayse Moraes, explica que as chuvas são impulsionadas por sistemas meteorológicos típicos de verão, como a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A formação de um canal de umidade, associado a um sistema de baixa pressão do Atlântico, também contribui para intensificar as chuvas, especialmente na Bahia.

No semiárido brasileiro, as chuvas intensas devem modificar o cenário quente e seco recente. Estas precipitações colaborarão para aumentar a umidade do solo e elevar os níveis dos reservatórios.

Pancadas de chuvas são anunciadas

Nos estados do Norte, como Acre, Amazonas e Rondônia, são esperadas pancadas de chuva isoladas com menores acumulados. Roraima, por sua vez, terá pouca chuva.

Diante dessa situação, o governo federal emite recomendações de autoproteção. Durante rajadas de vento, é aconselhável evitar abrigar-se sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão. O uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada deve ser evitado e, em caso de emergência, recomenda-se desligar o quadro de energia e o registro de água.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil elaborou uma cartilha online com medidas preventivas e orientações para lidar com eventos extremos. Informações adicionais e alertas de desastres estão disponíveis pelos telefones da Defesa Civil (199), Corpo de Bombeiros Militar (193), Polícia Militar (190) e SAMU (192), além de mensagens de texto para o SMS 40199 ou WhatsApp (61) 2034-4611.

