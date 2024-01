Nubank liga para os clientes? Cuidado com a cilada

A ascensão das comunicações digitais trouxe novas conveniências, mas também abriu portas para golpistas explorarem vulnerabilidades. Recentemente, o Nubank alertou seus clientes sobre o golpe da falsa central de atendimento, uma tática sofisticada usada por criminosos para extrair dinheiro e informações pessoais.

Para distinguir entre uma comunicação legítima e uma tentativa de fraude, os clientes devem estar atentos a certos indicadores. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Nubank liga para os clientes? Conheça o golpe

Os golpistas costumam ligar para as vítimas fingindo ser da central de atendimento de bancos ou outras instituições financeiras. Eles podem informar sobre atividades suspeitas na conta da vítima e solicitar a realização de procedimentos ou a confirmação de dados pessoais.

Utilizando técnicas de engenharia social, esses criminosos ganham a confiança das vítimas ao confirmar informações pessoais ou detalhes de transações reais, induzindo-as a fornecer dados sensíveis, realizar operações financeiras ou instalar softwares maliciosos em seus dispositivos.

Ao cair nesse tipo de golpe, as vítimas podem sofrer graves consequências financeiras e de privacidade. Os criminosos podem realizar cadastros em nome da vítima, obter acesso remoto a dispositivos ou induzi-la a realizar transferências financeiras, como PIX ou pagamentos via QR Code, para contas controladas pelos fraudadores.

Veja também: R$ 2 MIL na conta: Nubank decide liberar valor

Técnica de ‘Spoofing’

Os golpistas muitas vezes usam a técnica de ‘spoofing‘ para fazer parecer que as ligações vêm de números legítimos de centrais de atendimento. Isso pode enganar as vítimas a acreditar que estão falando com representantes oficiais das instituições.

Para se proteger, nunca compartilhe informações sensíveis como senhas ou números de cartão por telefone. Desconfie de ligações que peçam para realizar atualizações de segurança ou instalar programas. Além disso, lembre-se de que atualizações de segurança são automáticas e as instituições financeiras não realizam chamadas para esse fim.

Em caso de dúvida, encerre a ligação e entre em contato com a central de atendimento da instituição através de canais oficiais após um intervalo de 5 a 10 minutos, para evitar cair no golpe da retenção da linha telefônica.

Estar ciente das táticas dos golpistas e tomar precauções proativas são as melhores formas de se proteger contra o golpe da falsa central de atendimento. Os clientes do Nubank e de outras instituições devem sempre verificar a veracidade das informações e nunca agir sob pressão ou pânico.

Canais seguros de comunicação com os bancos

Bancos e instituições financeiras adotam canais de comunicação oficiais e seguros para interagir com seus clientes. Estes canais incluem e-mails institucionais, mensagens via aplicativos bancários, telefonemas de números conhecidos e correspondências físicas.

Os bancos frequentemente informam seus clientes sobre os canais oficiais através dos quais eles podem esperar receber comunicações. Importante destacar, os bancos jamais solicitam informações sensíveis como senhas ou códigos de acesso por esses meios.

Qualquer contato feito por essas instituições normalmente se destina a fornecer informações gerais, alertas de segurança, ou respostas a consultas iniciadas pelos próprios clientes. Além disso, muitos bancos agora utilizam sistemas de autenticação de dois fatores para garantir que qualquer comunicação ou transação seja legítima e segura.

Você também pode gostar de: Limite Nubank em 2024: truque para aumentar foi atualizado