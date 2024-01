Hoje foi liberado aumento do INSS no extrato; confira

Aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir os extratos de pagamentos de janeiro com os valores atualizados. Este aumento reflete os ajustes de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e marca um momento importante para milhões de beneficiários que dependem desses valores para seu sustento diário.

Liberado aumento do INSS no extrato

Para aqueles que recebem acima do salário mínimo, o reajuste será de 3,71%, correspondendo ao INPC acumulado de 2023. Este aumento representa uma reposição inflacionária, sem ganho real. Os beneficiários que começaram a receber pensão, aposentadoria ou auxílio ao longo de 2023 e têm benefícios acima do mínimo terão um reajuste proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido, seguindo uma tabela de reajuste escalonado que varia de 3,71% em janeiro a 0,55% em dezembro de 2023.

Os segurados que recebem o salário mínimo terão um aumento para o novo piso nacional de R$ 1.412, representando um ganho real acima da inflação. Este valor é um aumento de 6,97% sobre os R$ 1.320 do ano anterior.

Relação Entre o Aumento do INSS e o Salário Mínimo

O aumento dos benefícios do INSS está intrinsecamente relacionado ao reajuste do salário mínimo, uma vez que um grande número de beneficiários recebe valores atrelados ao piso nacional. Em 2024, com o aumento do salário mínimo para R$ 1.412, houve um impacto direto e significativo sobre os benefícios do INSS.

Esse reajuste, que supera a inflação do ano anterior, melhora o seu poder de compra e qualidade de vida. Esse aumento reflete uma política de ajuste anual que busca assegurar que os benefícios acompanhem as mudanças econômicas do país, especialmente em termos de custo de vida e inflação.

O aumento do salário mínimo não apenas beneficia diretamente os segurados do INSS que recebem o piso nacional, mas também tem um efeito cascata na economia. O reajuste aumenta a renda de milhões de brasileiros, potencialmente impulsionando o consumo e a atividade econômica.

Calendário de Pagamento e Consulta de Valores

Os depósitos dos benefícios de janeiro ocorrerão de 25 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo, e a partir de 1º de fevereiro para quem recebe acima do mínimo. Os segurados podem consultar os valores através da Central 135, do site Meu INSS ou do aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Para acessar o extrato, é necessário fazer login e seguir as instruções na plataforma.

Com o reajuste baseado apenas na inflação, cerca de 350.982 segurados que recebiam acima do salário mínimo passarão a receber o piso nacional. Isso aumenta o total de beneficiários da Previdência Social recebendo até um salário mínimo para 26,28 milhões em 2024, enquanto o número de segurados com renda mensal acima do piso será de cerca de 12,97 milhões.

O reajuste dos benefícios do INSS é uma mudança significativa para milhões de aposentados e pensionistas. É crucial que todos os beneficiários verifiquem seus extratos e se planejem de acordo com os novos valores, garantindo uma gestão financeira eficiente e adequada às suas necessidades.

