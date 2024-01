Concurso Anvisa 2024 SAIU! Edital mais aguardado com salário de R$ 16 mil

O concurso mais aguardado da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 2024 finalmente está com inscrições abertas, trazendo oportunidades significativas para profissionais de nível superior. Com um salário atraente de R$ 16,4 mil, a seleção promete ser um dos principais destaques do ano em termos de concursos públicos, atraindo a atenção de candidatos em busca de uma carreira sólida e desafiadora no setor regulatório e de vigilância sanitária.

O concurso da Anvisa 2024 surge como uma chance imperdível para profissionais de diversas áreas. ( Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Detalhes do concurso e vagas disponíveis

Este concurso visa preencher 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, divididas em quatro áreas de atuação. As vagas exigem formação em diferentes campos, incluindo Engenharia Química, Farmácia, Biologia, Sistemas de Informação, entre outros.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por uma variedade de tarefas essenciais, como formular e avaliar projetos, elaborar normas, coordenar ações de fiscalização e dar apoio técnico em atividades regulatórias.

Especializações e qualificações

O concurso da Anvisa para 2024 oferece um total de 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, distribuídas em quatro áreas distintas. Cada área requer qualificações específicas, abrangendo uma variedade de campos do conhecimento:

Área 1: Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica. Área 2: Farmácia. Área 3: Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária. Área 4: Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Redes.

Cada candidato deve possuir um diploma devidamente registrado em um desses campos de estudo, fornecido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Os profissionais selecionados para esses cargos terão a responsabilidade de formular e avaliar projetos relacionados às atividades de regulação, elaborar normas, coordenar ações de fiscalização e prestar apoio técnico nas atividades de normatização e regulação. As 50 vagas estão divididas da seguinte forma:

Área 1: 3 vagas.

3 vagas. Área 2: 39 vagas.

39 vagas. Área 3: 5 vagas.

5 vagas. Área 4: 3 vagas.

Esses especialistas desempenharão um papel crucial no quadro de servidores da Anvisa, contribuindo significativamente para a vigilância sanitária e regulamentação no Brasil.

Processo seletivo e inscrições

O processo seletivo incluirá provas objetivas, prova discursiva, avaliação de títulos e um curso de formação. Todas as etapas serão realizadas em Brasília, DF, mas os aprovados podem ser alocados em qualquer unidade da federação onde a Anvisa tenha representação. As inscrições estão abertas até 16 de fevereiro e podem ser feitas pelo site do Cebraspe, a banca organizadora, com uma taxa de R$ 160.

O concurso da Anvisa representa uma excelente oportunidade para profissionais qualificados entrarem no serviço público em uma agência de grande relevância. Com um salário inicial atraente e a chance de contribuir significativamente para a saúde pública e a regulamentação sanitária no Brasil, espera-se uma grande procura e competitividade entre os candidatos.

