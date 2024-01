Ligação do Nubank é real? O que está acontecendo com os clientes

Com o aumento de golpes envolvendo instituições financeiras, muitos clientes do Nubank ficam em dúvida sobre a autenticidade das ligações recebidas em nome do banco. O Nubank, consciente dessas preocupações, esclarece em seu blog oficial as circunstâncias em que pode entrar em contato direto com seus clientes e como diferenciar uma ligação legítima de uma tentativa de fraude.

Reconhecer uma ligação verdadeira do Nubank é essencial para a segurança financeira dos clientes. ( Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Ligação do Nubank é real?

O Nubank pode ligar para seus clientes em situações específicas, principalmente quando há uma oportunidade de negociação de dívidas. Entendendo que imprevistos financeiros podem ocorrer, o banco busca oferecer soluções personalizadas para regularizar pendências.

Essas ligações são realizadas diretamente pelo Nubank ou por agências de cobrança parceiras. O contato pode ocorrer via chamada tradicional, WhatsApp ou SMS, mas sempre com a premissa de oferecer condições de pagamento especiais, considerando a situação financeira do cliente.

Veja mais: Limite Nubank em 2024: truque para aumentar foi atualizado

Como identificar uma ligação do Nubank?

Durante uma ligação legítima, o Nubank ou seus parceiros nunca solicitarão informações sensíveis como senhas, PINs, códigos de autenticação ou números de cartão de crédito. Também não pedirão para baixar aplicativos no celular, efetuar transações ou pagamentos diretos por telefone.

Em caso de dúvidas sobre a autenticidade de uma ligação, a recomendação é desligar e entrar em contato com os canais oficiais do Nubank. Além disso, é crucial estar atento ao golpe da falsa central de atendimento, onde criminosos fingem ser do banco para obter dados e realizar fraudes.

Reconhecer uma ligação verdadeira do Nubank é essencial para a segurança financeira dos clientes. Com as informações corretas, é possível diferenciar um contato legítimo de uma tentativa de fraude e tomar as medidas apropriadas para proteger suas informações e finanças.

Identificando Ligações Falsas de Bancos: Estratégias de Prevenção

É crucial saber identificar ligações falsas que se passam por bancos para proteger suas informações pessoais e financeiras. Uma das principais bandeiras vermelhas é a solicitação de informações confidenciais, como senhas, códigos de acesso ou números de cartões. Instituições financeiras legítimas nunca pedem tais dados durante uma chamada telefônica.

Outro indicativo de fraude é a urgência imposta pelo interlocutor: os golpistas frequentemente criam um senso de emergência, pressionando para que ações imediatas sejam tomadas, como transferências bancárias ou confirmação de dados pessoais. Além disso, preste atenção a inconsistências ou erros na comunicação, como informações incorretas sobre sua conta ou uso de linguagem pouco profissional.

Caso receba uma ligação suspeita, a melhor prática é não fornecer nenhuma informação e encerrar a chamada. Em seguida, entre em contato com o banco através de canais oficiais, como o número de telefone impresso no verso do seu cartão bancário ou o atendimento ao cliente no site oficial do banco.

Jamais retorne a chamada para o mesmo número que entrou em contato inicialmente, pois ele pode ser parte do esquema fraudulento. Também é aconselhável monitorar regularmente as transações bancárias através de aplicativos oficiais ou internet banking para detectar qualquer atividade suspeita.

Veja também: Nubank liga para os clientes? Cuidado com a cilada