Brasileiros terão “dinheiro de volta” de 4 formas diferentes com Reforma Tributária

A Reforma Tributária no Brasil em 2024 traz uma novidade significativa para as famílias de baixa renda: o sistema de cashback, ou seja, a devolução de parte dos impostos pagos. Essa iniciativa, proposta pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como objetivo compensar a população por possíveis aumentos decorrentes da reforma. O sistema será aplicado em até quatro áreas diferentes, proporcionando um alívio financeiro direto às famílias mais necessitadas.

Congresso promulgou a Reforma Tributária em 2023. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

A Reforma Tributária de 2024

A Reforma Tributária de 2024 no Brasil representa uma mudança significativa no sistema tributário do país, com o objetivo de simplificar a cobrança de impostos sobre o consumo e promover um cenário econômico mais equilibrado. Aprovada pelo Congresso Nacional, a reforma abrange uma série de medidas que visam modernizar e tornar mais eficiente a estrutura tributária.

Entre as principais mudanças, destaca-se a introdução do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que visa simplificar o sistema tributário ao substituir uma série de impostos e contribuições atuais. Além disso, a reforma estabelece um tratamento especial para alguns setores, como saúde, educação e transportes, com alíquotas menores, e isenta a cesta básica de impostos.

A implementação da Reforma Tributária é vista como um dos principais desafios do governo em 2024. O processo de regulamentação, liderado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), é considerado uma tarefa prioritária e deve ser concluído em até 180 dias.

O novo regime tributário busca não só a simplificação, mas também a justiça fiscal, assegurando que os impostos sejam cobrados de forma mais equânime. Com a reforma, espera-se um impacto positivo no crescimento econômico do país, fomentando investimentos e gerando empregos.

Brasileiros terão “dinheiro de volta” com Reforma Tributária

A Reforma Tributária de 2024 no Brasil marca o início de uma nova era na equidade fiscal, trazendo mudanças significativas para o sistema tributário do país. Esta reforma, além de reestruturar os impostos e contribuições, irá auxiliar os brasileiros a terem cashback em até 4 áreas diferentes. Confira quais.

1. Cashback em Energia Elétrica e Gás de Cozinha

Com a implementação da reforma, a emenda constitucional já determina o uso do cashback para os custos com energia elétrica e gás de cozinha. Esta medida visa aliviar o impacto dos gastos com esses serviços essenciais, que representam uma parte significativa do orçamento das famílias de baixa renda.

2. Saneamento Básico Incluído

Além disso, durante as negociações para a votação final da reforma, foi acordado que o cashback também se aplicará aos serviços de saneamento básico, incluindo água e esgoto. Essa decisão vem como uma compensação pela remoção do saneamento básico da lista de setores com regime tributário específico.

3. Possível Cashback para Produtos da Cesta Básica

Está em discussão no Ministério da Economia a viabilidade de implementar o cashback para os produtos da cesta básica. A implementação e o alcance desse benefício dependerão da quantidade de itens que terão a alíquota dos novos impostos zerada.

4. Identificação e Pagamento dos Benefícios

O governo, através do secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, informou que a estrutura para administrar os cashbacks está pronta. Isso inclui a capacidade de identificar compradores de serviços e produtos, facilitando o mapeamento e a distribuição dos benefícios às famílias de baixa renda.

A implementação do sistema de cashback na Reforma Tributária de 2024 representa uma medida importante de suporte financeiro às famílias de baixa renda no Brasil. Através da devolução de parte dos impostos em setores essenciais como energia, gás e possivelmente alimentos da cesta básica, o governo busca aliviar o impacto financeiro da reforma, garantindo mais equidade e apoio às camadas mais vulneráveis da população.

