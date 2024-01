Atualização do WhatsApp disponível para liberar novidades 2024

O WhatsApp, uma das ferramentas de comunicação mais populares globalmente, traz em 2024 atualizações empolgantes que prometem transformar a maneira como interagimos. Preparamos um guia detalhado para você aproveitar ao máximo essas inovações e ficar por dentro das tendências de comunicação do futuro.

Atualização do WhatsApp disponível para librar novidades 2024 | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como adicionar a nova funcionalidade?

As mensagens de voz agora estão disponíveis nos canais do WhatsApp. Essa novidade permite que você grave e envie mensagens de voz nos seus canais, proporcionando uma comunicação mais pessoal e direta com seus seguidores.

Como Usar:

Acesse seu canal no WhatsApp.

Toque no ícone de microfone.

Grave sua mensagem e compartilhe.

Ferramentas para administradores

Com a nova atualização, você pode designar até 15 pessoas como administradores de seu canal. Isso facilita a gestão de conteúdo e mantém seu público engajado.

Como Configurar:

Entre no seu canal.

Clique no nome do canal.

Vá em “Convidar Administradores” e selecione os membros.

Novas chances de interação

As enquetes são uma nova ferramenta para os canais do WhatsApp. Elas permitem capturar rapidamente a opinião dos seguidores, tornando a interação mais dinâmica.

Como Criar uma Enquete:

No canal, toque no ícone do clipe de papel.

Escolha “Enquetes”.

Crie sua pergunta e defina as opções de resposta.

Status e atualizações

Agora, ao compartilhar conteúdo do seu canal no status, a apresentação é diferenciada. Isso destaca que a postagem é uma atualização de canal, incentivando seus contatos a conferir as novidades.

Como Fazer:

Selecione o conteúdo no canal.

Compartilhe no seu status.

Veja a nova formatação destacada.

Veja como instalar o WhatsApp 2024

Para acessar essas novidades, é crucial manter o WhatsApp atualizado. Veja como fazer isso em diferentes dispositivos:

No Android:

Abra o Google Play Store.

Busque por “WhatsApp”.

Clique no ícone do WhatsApp.

Toque em “Atualizar”.

No iOS:

Abra a App Store.

Pesquise por “WhatsApp”.

Selecione o ícone do WhatsApp.

Toque em “Atualizar”.

As atualizações do WhatsApp em 2024 oferecem recursos inovadores que enriquecem a experiência do usuário. Com este guia, você está pronto para explorar todas as funcionalidades e se manter à frente na comunicação digital.

