O governo federal tem registrado um aumento significativo nas aprovações para o Cadastro Único (CadÚnico), refletindo a crescente demanda de brasileiros que buscam acesso a programas sociais. O portal de acompanhamento tem sido um ponto de encontro para novos usuários que procuram se beneficiar das diversas iniciativas do governo.

CadÚnico cadastra novos CPFs para pacote de benefícios | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Brasileiros terão acesso a grande benefício

Entre os programas mais procurados está o Bolsa Família, que requer a vinculação ao CadÚnico. Este cadastro é essencial para o governo acompanhar famílias de baixa renda e fornecer assistência adequada.

Para se inscrever no CadÚnico e, consequentemente, se habilitar para o Bolsa Família, os interessados devem visitar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Este passo é fundamental para obter acesso ao Bolsa Família e outros programas federais.

Documentos Necessários para Inscrição no CadÚnico

Para se cadastrar no CadÚnico, os documentos a seguir são necessários:

Documento de identificação com foto, como RG.

CPF ou Título de Eleitor, preferencialmente o CPF.

Comprovante de residência.

Documento de identificação e CPF para todos os membros da família vinculados ao titular, incluindo filhos.

Cronograma Bolsa Família Janeiro

O governo federal continua os pagamentos do Bolsa Família com valores atualizados e auxílios adicionais para filhos e gestantes. Os pagamentos são organizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Veja as datas para janeiro:

NIS final 1: 18 de janeiro.

NIS final 2: 19 de janeiro.

NIS final 3: 22 de janeiro.

NIS final 4: 23 de janeiro.

NIS final 5: 24 de janeiro.

NIS final 6: 25 de janeiro.

NIS final 7: 26 de janeiro.

NIS final 8: 29 de janeiro.

NIS final 9: 30 de janeiro.

NIS final 0: 31 de janeiro.

O CadÚnico é uma ferramenta vital para os brasileiros que buscam apoio através de programas como o Bolsa Família. A compreensão dos procedimentos de inscrição e o acompanhamento dos calendários de pagamento são cruciais para aproveitar esses benefícios.

Quais são os principais programas do Cadastro Único?

1. Bolsa Família (Continuação)

O Bolsa Família oferece apoio financeiro para garantir a segurança alimentar, o acesso à educação e à saúde das famílias. O programa é estruturado em torno de transferências de renda condicionadas ao cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação.

2. Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O BPC é um benefício assistencial destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade. Ambos devem comprovar não ter meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

3. Tarifa Social de Energia Elétrica

Este programa oferece descontos na conta de luz para famílias de baixa renda. O valor do desconto varia de acordo com o consumo mensal de energia.

4. Programa Minha Casa Minha Vida

O Minha Casa Minha Vida facilita o acesso à casa própria para famílias de baixa renda, oferecendo condições atrativas de financiamento e subsídios para a aquisição de imóveis.

5. Carteira do Idoso

Este programa garante a pessoas com mais de 60 anos e renda individual inferior a dois salários mínimos, o acesso a descontos ou gratuidade em viagens interestaduais.

6. Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Destinado a famílias rurais em situação de extrema pobreza, esse programa promove o desenvolvimento de atividades produtivas no campo. Oferece assistência técnica e recursos financeiros para o fortalecimento da agricultura familiar.

7. Brasil Carinhoso

Voltado para famílias com crianças de 0 a 6 anos, o Brasil Carinhoso busca combater a pobreza infantil, complementando a renda familiar e garantindo acesso a serviços básicos.

8. Programa Criança Feliz

Este programa apoia o desenvolvimento infantil integral, oferecendo ações de saúde, nutrição, educação, assistência social e cultura para crianças de famílias beneficiárias do CadÚnico.

O CadÚnico desempenha um papel crucial na identificação das famílias que necessitam de suporte socioeconômico. Os programas vinculados a ele são fundamentais para promover a inclusão social, o acesso à educação, saúde, habitação e emprego, contribuindo significativamente para a redução da pobreza e da desigualdade no Brasil.

