Dentro e fora de casa: os PRINCIPAIS CUIDADOS na hora da chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para uma significativa queda nas temperaturas e a ocorrência de temporais em São Paulo neste final de semana. Espera-se que as rajadas de vento alcancem até 100 km/h na capital. Diante disso, é crucial adotar medidas preventivas tanto em casa quanto em espaços abertos.

Cuidados em Casa

A previsão aponta para um acentuado declínio nas temperaturas, variando entre 11°C e 14°C de sábado (18) a segunda-feira (20). Além do frio, fortes temporais são esperados, especialmente na Região Metropolitana. No início deste mês, ventos de até 103,6 km/h causaram estragos significativos em São Paulo, incluindo mortes e quedas de árvores. Devido ao novo alerta, o governo de São Paulo formou um gabinete de crise.

Edval Delbone, engenheiro elétrico do Instituto Mauá de Tecnologia, recomenda desconectar da tomada aparelhos eletrônicos menores. Equipamentos como televisores, carregadores de celular e computadores são sensíveis a descargas elétricas. Por outro lado, geladeiras, micro-ondas e máquinas de lavar são mais robustos e podem permanecer ligados.

Prevenção Fora de Casa

Para quem estiver em ambientes abertos, como praias ou áreas rurais, é essencial buscar abrigo antes do início da chuva. Evitar quiosques, tendas e árvores, pois são pontos de risco durante tempestades. O ideal é procurar refúgio em edificações sólidas, como shoppings ou residências.

Outras dicas que podem ser usadas

Evite contato com eletrodomésticos metálicos durante a tempestade.

Não use telefones fixos com fio.

Evite usar o celular enquanto ele estiver carregando.

Mantenha janelas fechadas e reforçadas para evitar danos causados por rajadas de vento.

Ana Paula Koury, arquiteta, aconselha reforçar a segurança das janelas envidraçadas. Em caso de chuvas fortes, é prudente escorá-las com objetos sólidos, principalmente se as travas não forem seguras. Manter-se afastado de superfícies envidraçadas é outra recomendação importante.

As previsões do Inmet indicam uma variação de temperatura de até 14°C, caindo de 37°C no sábado para no máximo 23°C na segunda-feira, feriado da Consciência Negra. Este cenário reforça a necessidade de medidas preventivas e cautelosas para enfrentar as condições climáticas adversas previstas para o final de semana.

Qual a importância de se atentar a estes detalhes?

Atentar-se aos detalhes das precauções durante tempestades é crucial por várias razões, que impactam diretamente na segurança e bem-estar das pessoas:

Prevenção de Acidentes: Tempestades podem causar acidentes graves, como quedas de árvores e estruturas, inundações e descargas elétricas. Seguir as recomendações de segurança ajuda a minimizar esses riscos. Proteção Contra Descargas Elétricas: Desconectar aparelhos eletrônicos e evitar o uso de telefones durante tempestades previne danos causados por surtos elétricos e raios, que podem ser fatais. Redução de Danos a Propriedades: Fechar e reforçar janelas e outras aberturas pode prevenir danos causados por ventos fortes e objetos arremessados. Segurança Pessoal em Áreas Abertas: Sair de locais abertos e buscar abrigo em estruturas sólidas diminui o risco de ser atingido por raios, um dos perigos mais letais de tempestades.

