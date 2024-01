Caixa Tem libera R$ 600 na segunda, terça, quarta e em mais dias; quem recebe

O programa Bolsa Família, voltado para famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil, começou a realizar os pagamentos de janeiro na quinta-feira, dia 18. Esses pagamentos são processados através do aplicativo Caixa Tem, sob a gestão da Caixa Econômica Federal.

Este programa é fundamental para garantir o acesso a necessidades básicas para milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Pagamentos de Janeiro e Calendário de Saques

A partir de hoje, 20 de janeiro, uma nova parcela do benefício estará disponível para os beneficiários. Para consultar as datas específicas de pagamento, os usuários devem verificar os valores liberados na conta do Caixa Tem. Os depósitos do Bolsa Família seguem um calendário baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Por exemplo, beneficiários com NIS final 3 já podem acessar seus valores hoje, devido à antecipação dos pagamentos previstos para segunda-feira.

O Bolsa Família assegura um valor mínimo de R$ 600 por família. Este valor é ajustado de acordo com o número de membros da família, com cada indivíduo recebendo um benefício mínimo de R$ 142 através do Caixa Tem. Além disso, o programa oferece benefícios suplementares para ampliar seu suporte.

Por exemplo, o Benefício Primeira Infância adiciona R$ 150 para cada criança de até sete anos incompletos, assegurando que uma família com uma criança nessa faixa etária receba no mínimo R$ 750.

O Benefício Variável Familiar, por sua vez, adiciona R$ 50 no Caixa Tem para cada criança ou adolescente de 7 a 18 anos incompletos, além de gestantes e lactantes na família.

Importância do programa

O Bolsa Família é um instrumento vital na luta contra a pobreza no Brasil, oferecendo um suporte financeiro essencial para as famílias enfrentarem as dificuldades econômicas. Através desse programa, o governo busca mitigar os efeitos da desigualdade e garantir melhores condições de vida para os mais vulneráveis.

Com essas atualizações, o Bolsa Família continua a ser um pilar fundamental na estratégia de inclusão social do governo brasileiro. O programa não apenas fornece assistência financeira, mas também representa um compromisso contínuo com a melhoria das condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade.

Ao fornecer recursos para as necessidades básicas, o programa joga um papel crucial na promoção da igualdade e na luta contra a pobreza no país.

