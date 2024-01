A Marinha do Brasil traz uma notícia significativa para aqueles que aspiram a uma carreira militar. Está aberto o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2024). O ano de 2024 marca a abertura deste novo processo seletivo, que oferece 600 vagas em diversas escolas e especialidades.

Marinha abre 600 vagas para jovem que não tem faculdade | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novas vagas são abertas

Oportunidades estão distribuídas em quatro escolas distintas. A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) disponibiliza vagas nas áreas de Apoio, Eletroeletrônica e Mecânica, todas para o sexo masculino, totalizando 150 vagas.

Na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), também para homens, são oferecidas 192 vagas nas mesmas áreas.

A diversidade se expande com a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC). Aqui, além das vagas masculinas, surgem oportunidades para mulheres. São 130 vagas, distribuídas entre Apoio, Eletroeletrônica e Mecânica, considerando ambos os sexos. Por fim, na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), são oferecidas 128 vagas, igualmente divididas entre os dois gêneros e as três áreas.

Candidatos interessados devem atender a critérios específicos. É essencial ser brasileiro nato ou naturalizado e ter entre 18 e 22 anos até 30 de junho de 2025. Outro requisito é a conclusão ou o andamento do 3º ano do Ensino Médio. Além disso, é necessário ter idoneidade moral e cumprir outras exigências do edital.

Veja também: Vale a pena se inscrever no Enem dos Concursos? Prazo vai acabar

Entenda o procedimento

O processo seletivo é composto por várias etapas. A primeira delas é uma prova escrita objetiva, agendada para 13 de abril de 2024. Os candidatos passarão também por um procedimento de heteroidentificação. Há ainda eventos complementares, que incluem verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.

As inscrições para o concurso são online, abrindo em 29 de janeiro de 2024 e encerrando em 18 de fevereiro de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 40,00, com possibilidade de isenção.

A remuneração varia de acordo com a fase de formação. No 1º grau hierárquico de Aprendiz Marinheiro (AM), a bolsa-auxílio é de R$ 1.303,90. No 2º grau hierárquico de Grumete (GR), ela sobe para R$ 1.398,30. O Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa (C-FMN) tem duração de um ano letivo.

As demais etapas do concurso estão programadas para começar a partir de 30 de maio de 2024. Este é um momento crucial para quem deseja integrar-se à Marinha do Brasil. Para mais informações e detalhes dos requisitos, é fundamental consultar o edital completo do concurso. Não perca a oportunidade de fazer parte desta respeitada instituição militar brasileira.

Veja o vídeo

Veja também: Concurso Caixa 2024: 4 mil vagas com salários de R$ 3,7 MIL para nível médio