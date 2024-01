O rápido esgotamento da bateria é uma queixa frequente entre usuários de smartphones. Muitos não percebem que certos hábitos diários podem afetar negativamente a longevidade da bateria. Aqui estão quatro erros comuns que devem ser evitados para preservar a vida útil da bateria do seu telefone.

Bateria no fim? 4 erros fundamentais fazem seu celular sofrer | Imagem de Pexels por Pixabay

Faça isso para economizar bateria

Manter Wi-Fi e Bluetooth Ativos Ininterruptamente: Muitas pessoas mantêm o Wi-Fi e o Bluetooth ligados continuamente, mesmo sem utilizá-los. Isso leva o aparelho a buscar constantemente sinais de Wi-Fi e Bluetooth, consumindo energia significativa. Se não estiver usando essas funções, desligue-as para poupar bateria. Não Fechar Aplicativos em Segundo Plano: Aplicativos rodando em segundo plano, mesmo que não estejam em uso ativo, drenam a bateria. É importante fechar regularmente os aplicativos não utilizados para economizar energia. Usar Carregadores Incompatíveis: O uso de carregadores não compatíveis com seu modelo de telefone pode danificar a bateria. Isso reduz sua eficiência e vida útil. Sempre utilize um carregador compatível para evitar danos. Deixar o Brilho da Tela no Máximo: Muitos usuários mantêm o brilho da tela no máximo, o que é uma grande fonte de consumo de bateria. Ajustar o brilho para um nível mais baixo ajuda a economizar energia.

Além desses quatro erros, é importante destacar outro equívoco comum: deixar a bateria descarregar completamente. Muitos acreditam que devem esperar a bateria esgotar totalmente antes de recarregar.

No entanto, os fabricantes recomendam carregar o telefone quando a bateria atingir entre 20 a 30%. Idealmente, a bateria deve ser mantida entre 40 a 50% para otimizar sua durabilidade.

Carregar o telefone enquanto o utiliza também pode causar superaquecimento, outro fator prejudicial à bateria. Para melhor conservação, é aconselhável deixar o aparelho carregar completamente antes de voltar a usá-lo. Evitando esses erros comuns, você pode prolongar a vida útil da bateria do seu smartphone e desfrutar de seu dispositivo por mais tempo sem preocupações.

Veja também: Fim do sinal de TV do SBT e da Globo tem DATA MARCADA

Hoje em dia as baterias dos celulares podem viciar?

questão de as baterias de smartphones “viciarem” é um tópico de grande interesse na era moderna dos dispositivos móveis. Com a evolução da tecnologia, as baterias de íon de lítio tornaram-se o padrão na maioria dos smartphones. É importante entender como essas baterias funcionam e se elas realmente “viciam”.

Baterias de Íon de Lítio e o “Efeito Memória”:

Evolução das Baterias: Nas gerações anteriores, como nas baterias de níquel-cádmio, o “efeito memória” era uma preocupação real. Este fenômeno ocorria quando a bateria era recarregada antes de ser completamente descarregada, fazendo com que “lembrasse” da menor capacidade de carga. Isso levava à percepção de que a bateria “viciava”. Tecnologia Atual de Íon de Lítio: Com as baterias de íon de lítio, usadas na maioria dos smartphones modernos, o “efeito memória” é praticamente inexistente. Essas baterias são mais eficientes e podem ser recarregadas a qualquer momento sem perder a capacidade. Degradação Natural da Bateria: Embora as baterias de íon de lítio não “viciem”, elas sofrem degradação natural com o tempo. Cada ciclo de carga e descarga diminui ligeiramente a capacidade da bateria. Isso significa que, após um certo número de ciclos de recarga, a bateria não consegue manter a carga como antes.

Portanto, por mais que hoje em dia este não seja um alarmante para os usuários; é importante ficar atento quanto à degradação natural das baterias durante seu período de uso.

Veja também: WhatsApp mudará em Janeiro com GRANDE atualização