“Atlântida” descoberta a 100 metros abaixo do mar: 500 MIL pessoas viviam lá

Pesquisadores desvendaram um enorme pedaço de terra submerso próximo à costa da Austrália, trazendo novas perspectivas sobre a migração humana primitiva. Esse “Atlântida” perdida, submersa por mais de 70.000 anos, foi mapeada graças à tecnologia de sonar, revelando um território outrora conectado à atual Kimberley e à Terra de Arnhem, denominado Sahul. Esse antigo elo de terra incluía Austrália, Nova Guiné e Tasmânia e acredita-se que sustentava uma população florescente de até meio milhão de pessoas.

O mistério de Atlântida tem cativado a imaginação de inúmeras gerações. (Foto divulgação)

“Atlântida” descoberta a 100 metros abaixo do mar

A pesquisa, publicada na “Quaternary Science Reviews”, mostra dados impressionantes sobre os níveis do mar entre 70.000 e 9.000 anos atrás. Por exemplo, entre 71.000 e 59.000 anos atrás, os níveis do mar estavam cerca de 40 metros mais baixos do que hoje, sugerindo uma série de ilhas curvas no extremo noroeste do continente australiano. E entre 29.000 e 14.000 anos atrás, outra queda nos níveis do mar revelou novamente o massivo Sahul.

Estamos falando de uma massa de terra aproximadamente 16 vezes maior que o Reino Unido. A pesquisa de Kasih Norman, arqueóloga da Griffith University e autora principal do estudo, inclui mapas detalhados das características do fundo do mar deste continente submerso.

Apesar do tamanho impressionante do Sahul, ele permaneceu em grande parte ignorado, com a suposição predominante na Austrália de que as margens continentais eram provavelmente improdutivas e não utilizadas pelas pessoas, um equívoco agora desafiado por esta descoberta.

O que é Atlântida?

Atlântida, frequentemente descrita como uma ilha ou continente mítico, é uma das lendas mais fascinantes e persistentes da história humana. Originada dos diálogos de Platão, “Timeu” e “Crítias”, escritos por volta de 360 a.C., a história de Atlântida serve como uma alegoria para demonstrar as ideias filosóficas de Platão.

Neste relato, Atlântida é descrita como uma potência naval localizada “além das Colunas de Hércules” (hoje conhecidas como Estreito de Gibraltar), que conquistou muitas partes da Europa e da África. Segundo Platão, essa civilização avançada e rica em recursos foi finalmente derrotada pelos antigos atenienses e, após incurrir na ira dos deuses, afundou no oceano “em um único dia e noite de infortúnio”.

O mistério de Atlântida tem cativado a imaginação de inúmeras gerações. Muitos tentaram localizar seus vestígios, propondo localizações que vão desde o Mediterrâneo até o distante continente antártico. A lenda se transformou, passando por diversas interpretações ao longo dos séculos, desde uma cidade subaquática tecnologicamente avançada até uma sociedade utópica ideal.

Em muitas culturas, Atlântida é vista como um símbolo de civilizações perdidas e sabedoria antiga, servindo tanto como um lembrete da arrogância humana quanto um testemunho da eterna busca do homem por conhecimento e compreensão do passado. A busca por Atlântida continua a ser um tema popular na literatura, filmes e teorias da conspiração, representando o eterno fascínio humano pelo desconhecido e pelo místico.

