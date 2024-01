Menos de R$ 1 mil: 12 franquias para fazer dinheiro em 2024

Quando falamos sobre empreendedorismo, um dos caminhos mais procurados são as franquias, principalmente aquelas com baixo investimento inicial. Em 2024, essa tendência se mantém forte, com diversas opções interessantes e acessíveis. Neste artigo, vamos mergulhar em 12 franquias que exigem um investimento de menos de R$ 1.000 e têm um grande potencial de retorno financeiro. Prepare-se para descobrir oportunidades únicas que podem ser o primeiro passo para seu sucesso como empreendedor!

12 franquias para fazer dinheiro em 2024

Navegar pelo mundo das franquias pode ser como explorar um oceano de possibilidades. Em 2024, o cenário é particularmente empolgante para quem busca iniciar um negócio com um investimento inicial modesto. Algumas franquias oferecem a chance de entrar no mercado com investimentos que começam em apenas R$ 997. Essas opções abrangem diversos setores, desde alimentação até serviços de estética e educação.

Entre as franquias destacadas, encontramos a “Love Gifts”, uma empresa de presentes criativos que permite ao franqueado operar de qualquer lugar com apenas um notebook e acesso à internet. Outra opção interessante é a “Power Mais”, especializada em energia solar fotovoltaica, uma área que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. E para os apaixonados por beleza e cosméticos, a franquia “Espaço Make” surge como uma oportunidade atraente, vendendo produtos de diversas marcas a preços acessíveis.

Empreendedorismo Inovador e Diversificado

Cada uma dessas franquias oferece um modelo de negócio único, abrindo portas para diferentes perfis de empreendedores. A “Touti”, por exemplo, inspira-se em Paris para criar uma linha exclusiva de perfumes capilares e corporais, com um investimento inicial que começa em R$ 12.000. Já a “Alfabetizei” foca na alfabetização de crianças com dificuldades pedagógicas ou de saúde, trazendo um olhar humano e sensível para o setor educacional.

Estas franquias não são apenas acessíveis financeiramente, mas também oferecem modelos flexíveis de negócios. Algumas operam no modelo home-based, outras em quiosques, cada uma adaptada para atender às necessidades e possibilidades do franqueado. Além disso, os prazos de retorno do investimento são atrativos, variando de 3 a 24 meses, dependendo da franquia escolhida.

Confira lista completa de franquias

Franquia Me Protege Setor: Seguros e Proteção Patrimonial

Modelo de Negócio: Consultoria Franquia Dot Bank Área: Serviços Financeiros Digitais

Modelo: Home-Based Franquia Nutty Bavarian Segmento: Alimentação (Castanhas e Nozes)

Modelo: Quiosques Franquia Bem Seguros e Créditos Setor: Seguros e Serviços Financeiros

Modelo: Consultoria Franquia Mr. Fit Segmento: Alimentação Saudável

Modelo: Franquia de Alimentação Franquia Odonto Special by Sabrina Sato Área: Odontologia

Modelo: Clínicas Odontológicas Franquia Bendito Segmento: Cosméticos Naturais

Modelo: E-commerce e Revenda Franquia Love Gifts Setor: Presentes Criativos

Modelo: Home-Based Franquia Power Mais Energia Fotovoltaica Área: Energia Solar Fotovoltaica

Modelo: Home Office Franquia Touti Segmento: Perfumaria

Modelos de Negócio: Quiosque Smart, Quiosque Full, Loja Franquia Alfabetizei Foco: Educação e Alfabetização

Público-Alvo: Crianças com dificuldades de aprendizagem Franquia Espaço Make Segmento: Cosméticos

Modelo: Home-Based e Quiosque

As 12 franquias que destacamos hoje são verdadeiras pérolas no oceano do empreendedorismo. Oferecendo baixo investimento inicial e modelos de negócio adaptáveis, elas se apresentam como oportunidades excepcionais para quem deseja iniciar sua jornada empreendedora em 2024. Se você está buscando um caminho para o sucesso empresarial, explorar essas franquias pode ser um excelente ponto de partida. Lembre-se, o mundo do empreendedorismo está cheio de possibilidades – a chave é encontrar a que melhor se encaixa em seus sonhos e aspirações. Boa sorte em sua jornada empreendedora!

