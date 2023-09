Até R$ 500.000,00 por mês: 7 franquias muito lucrativas

Boas opções de franquias – O crescente mercado de franquias no Brasil se revela uma aposta cada vez mais atraente para empreendedores. Apesar das oscilações econômicas do país, este modelo de negócio demonstra força e resiliência, com destaque para algumas franquias que apresentam faturamentos mensais elevados. Neste contexto de otimismo, quais são as melhores franquias para investir e quais fatores devem ser levados em consideração para tomar essa decisão? Nossa reportagem investigou o cenário atual e traz insights importantes para quem busca sucesso nesse setor.

O mercado de franquias está em crescimento, com redes faturando bilhões. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Franquias de alto rendimento

De acordo com o último relatório anual da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o faturamento das redes de franquias no Brasil atingiu a cifra monumental de mais de R$ 211 bilhões em 2022. Este dado demonstra o vigor de um setor que tem mostrado adaptabilidade em tempos de crise, especialmente com a reabertura do comércio e retomada das atividades presenciais após os impactos da pandemia da COVID-19.

Veja também: Começam em R$ 4.000 apenas: 8 franquias baratas em 2023

Investir em franquias não é um passo a ser dado no escuro. Diversos aspectos precisam ser analisados cuidadosamente, incluindo o estado das próprias finanças, a escolha do local de atuação e a identificação do público-alvo. Mas uma das maiores preocupações dos empreendedores é, sem dúvida, o potencial de lucratividade do negócio. Nesse sentido, franquias como a 5àsec, especializada em lavanderia, e a Casa do Celular, focada em consertos e acessórios para smartphones, têm mostrado que é possível faturar alto. A primeira requer um investimento inicial entre R$ 100 mil e R$ 460 mil, oferecendo um retorno mensal que varia entre R$ 35 mil e R$ 67 mil. A segunda, mais antiga no mercado, necessita de um aporte de pelo menos R$ 150 mil, mas promete um faturamento mensal na casa dos R$ 100 mil.

Outros setores

O mercado da construção civil também é um segmento em que as franquias vêm ganhando espaço. A Casa do Construtor é uma dessas opções, com um investimento inicial a partir de R$ 499 mil e um faturamento médio mensal de R$ 115 mil. Para aqueles interessados em negócios voltados para o público infantil, a Calçados Bibi é um nome de peso. A marca, que se destaca pelo seu comprometimento com o desenvolvimento saudável das crianças, exige um investimento inicial que começa em R$ 650 mil, mas o retorno pode variar entre R$ 80 mil e R$ 160 mil mensais.

No setor alimentício, as redes de restaurantes Água Doce Sabores do Brasil e Divino Fogão surgem como alternativas robustas. Ambas requerem investimentos significativos, mas oferecem faturamentos mensais atraentes, que podem chegar a R$ 180 mil e R$ 240 mil, respectivamente. E para quem tem olhos para o mercado de luxo, a franquia IGUi, especializada em piscinas de alto padrão, pode ser uma escolha interessante. Embora o investimento seja pesado, entre R$ 2 e R$ 20 milhões, o faturamento médio mensal é de R$ 500 mil.

O mercado de franquias mostrou um crescimento de 14,3% em 2022, segundo dados da ABF. Além disso, setores como hotelaria e turismo, alimentação, e beleza e bem-estar foram os que mais se destacaram. Este crescimento robusto é, em parte, um resultado da retomada das atividades comerciais após as restrições ocasionadas pela pandemia.

Investir em uma franquia é uma decisão que envolve múltiplos fatores e cada caso tem suas particularidades. Contudo, com o cenário positivo apresentado pelo mercado brasileiro, as oportunidades estão aí para quem souber identificá-las e estiver disposto a empreender com planejamento e estratégia.

Veja também: Pague apenas R$ 10 MIL para começar seu negócio com estas 6 franquias