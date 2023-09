Auxílio-maternidade para quem recebe Bolsa Família; qual é a regra?

Auxílio-maternidade e Bolsa Família – Embora o programa Bolsa Família seja uma mão amiga para famílias em vulnerabilidade social, muitas ainda têm dúvidas sobre a compatibilidade desse auxílio com outros benefícios, como o auxílio-maternidade. Será que é possível receber ambos sem entrar em conflito com a legislação ou mesmo perder direitos? Este é o ponto de partida para nossa investigação jornalística, onde exploramos os intricados detalhes dessa questão que toca o cotidiano de milhões de brasileiros.

Bolsa Família permite auxílio-maternidade?

A resposta curta para essa pergunta é sim, é possível que uma beneficiária do Bolsa Família também tenha direito ao auxílio-maternidade, desde que sejam atendidas determinadas condições legais. De modo geral, existem duas formas pelas quais uma mulher em situação de vulnerabilidade social pode ampliar sua renda durante o período de gestação ou após o parto. A primeira delas é através do Benefício Variável Familiar, um incremento de R$ 50 na parcela mensal do Bolsa Família, concedido às gestantes que estão em acompanhamento pré-natal. Já a segunda opção é o auxílio-maternidade previdenciário, que exige contribuição prévia ao INSS e o cumprimento de outros critérios específicos.

Mas mesmo que a compatibilidade entre os dois benefícios seja uma realidade, é crucial entender que existem condicionantes para a manutenção desse cenário. Uma família que recebe simultaneamente o Bolsa Família e o auxílio-maternidade precisa fazer um cálculo para determinar se continuará elegível ao primeiro benefício. Esse cálculo envolve a soma das rendas familiares, excluindo o pagamento do Bolsa Família, e a divisão desse total pelo número de pessoas na casa. Se o resultado ultrapassar R$ 218 por pessoa, a família corre o risco de perder o benefício do Bolsa Família.

Tire suas dúvidas

Para sanar dúvidas e obter orientações adicionais, os beneficiários podem recorrer a diversos canais de atendimento oferecidos pelo programa. Um deles é o atendimento presencial nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) em suas respectivas localidades. Também é possível buscar informações através do Ministério da Cidadania, utilizando os números de telefone 121 ou 0800-707-2003, ou ainda pela Caixa Cidadão, por meio do número 0800-726-0207.

A complexidade dessas regras e condições faz com que muitas famílias, especialmente as mais vulneráveis, enfrentem dificuldades para navegar pelo labirinto burocrático em busca de informações claras e acessíveis. Esse cenário reforça a importância da disseminação de informações corretas e didáticas, que permitam que as pessoas em situação de vulnerabilidade social façam valer seus direitos sem cair em armadilhas ou perder benefícios essenciais para sua sobrevivência e bem-estar.

Como mencionamos anteriormente, a possibilidade de acumular benefícios como o Bolsa Família e o auxílio-maternidade existe, mas vem acompanhada de um conjunto de regras e cálculos que necessitam ser rigorosamente observados. Conhecimento e informação, portanto, tornam-se armas poderosas para as famílias que buscam uma vida mais digna através desses auxílios governamentais.

