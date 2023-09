Guia para quem busca empréstimo e é cliente Nubank

Crédito no Nubank – Em um cenário econômico cada vez mais volátil, a tomada de empréstimos financeiros torna-se uma decisão cada vez mais presente na vida dos brasileiros, seja para capitalizar um novo negócio ou para sanar dívidas urgentes. A escolha do provedor certo e uma análise minuciosa dos termos do contrato podem ser o divisor de águas entre uma solução financeira e uma complicação de longo prazo.

Saiba como solicitar um empréstimo no Nubank de forma simples. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Empréstimo simplificado no Nubank

Na busca por facilitar a vida dos consumidores que se encontram em situações financeiras apertadas, o Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, oferece um processo simplificado para obtenção de empréstimos pessoais. Diferentemente de bancos tradicionais, a fintech permite que os usuários façam todo o procedimento por meio de um aplicativo para smartphones, disponível tanto para sistemas Android como iOS. O processo é iniciado na tela principal do app, onde o usuário pode verificar o montante máximo pré-aprovado para empréstimo. Os passos seguintes incluem a seleção do valor desejado, número de parcelas e data de vencimento da primeira prestação. Finalmente, após leitura e concordância com os termos do contrato, a confirmação é feita com uma senha pessoal de quatro dígitos.

Mas é imprescindível destacar que, além da taxa de juros, que é personalizada conforme o perfil do cliente, outros encargos podem ser aplicados. Entre eles estão o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o CET (Custo Efetivo Total), que engloba todas as despesas e tarifas inerentes ao empréstimo. O IOF é calculado como 0,38% sobre o montante total mais uma taxa diária de 0,0082%, levando em conta o período de pagamento.

Detalhes do contrato

O cliente deve estar ciente de que as parcelas são debitadas automaticamente de sua conta digital no Nubank. Portanto, é crucial que haja saldo suficiente na data de vencimento para evitar custos adicionais. Caso haja atraso no pagamento, a fintech cobra uma multa fixa de 2% sobre o valor devido, além dos juros adicionais.

No Nubank, a desistência do contrato é permitida apenas nos primeiros sete dias após a contratação, o que requer a quitação imediata do valor total mais as taxas de IOF aplicadas. Para quem deseja antecipar o pagamento das parcelas após esse período, a fintech oferece desconto proporcional nos juros.

Este panorama coloca em destaque a importância da educação financeira e do entendimento dos termos contratuais antes de embarcar na jornada de tomar um empréstimo. A acessibilidade e comodidade proporcionadas por fintechs como o Nubank são inegáveis, mas é preciso caminhar com cautela para não transformar uma solução de curto prazo em uma armadilha financeira duradoura. O empréstimo pode ser uma ferramenta poderosa para a gestão financeira pessoal, mas como qualquer ferramenta, o sucesso reside em como você a utiliza.

