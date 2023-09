Pagamento “bônus” de R$ 1.420 é confirmado no Caixa Tem

Mudanças que geraram bônus para os mais necessitados. Esta é a realidade desde a retomada do programa Bolsa Família, no início de março, pelo governo federal. Não apenas um novo modelo de pagamento foi colocado em prática, como novas regras de fiscalização, com o intuito de identificar irregularidades e garantir uma distribuição mais justa dos benefícios às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e financeira. Saiba mais detalhes, a seguir sobre as mudanças no programa, assim como a alterações nos valores de repasse.

Saiba quem poderá ganhar um valor extra no Bolsa Família, após a mudança nas regras de pagamento. | Foto: Jeanne de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Benefício turbinado

O Governo Federal relançou o Bolsa Família no início de março, introduzindo um novo modelo de pagamento e implementando novas regras com o objetivo de promover uma distribuição mais justa dos benefícios.

As mudanças nos valores tiveram como intuito principal aumentar a equidade social nos repasses por pessoa, beneficiando especialmente grupos específicos.

Leia mais: Caixa Tem libera cartão para quem precisa de dinheiro; confira

O que mudou no Bolsa Família?

Uma das principais alterações foi a inclusão de valores adicionais para grupos como a primeira infância, gestantes, crianças e adolescentes. Além disso, o governo introduziu o Benefício de Renda de Cidadania, que concede R$ 142 para cada membro da família beneficiária, independentemente da idade.

Isso significa que famílias maiores agora podem receber parcelas mensais que ultrapassam R$ 1.000, dependendo do número de integrantes. Para entender melhor, veja a lista a seguir:

Famílias com 4 pessoas ou menos: R$ 600;

Famílias com 5 pessoas: R$ 710;

Famílias com 6 pessoas: R$ 852;

Famílias com 7 pessoas: R$ 994;

Famílias com 8 pessoas: R$ 1.136;

Famílias com 9 pessoas: R$ 1.278;

Famílias com 10 pessoas: R$ 1.420.

Como consultar os valores?

Os valores são depositados na conta social do beneficiário, e pode ser acessado pelo app do Caixa Tem, uma ferramenta gratuita criada para auxiliar os brasileiros no acesso a serviços bancários, incluindo a movimentação dos benefícios sociais.

Benefícios do app Caixa Tem

Para consultar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem, basta instalá-lo no celular. Com ele, as famílias podem acessar a conta digital e realizar diversas operações, como:

Enviar e receber dinheiro instantaneamente com o Pix;

Realizar poupanças;

Efetuar recargas de celular;

Contratar seguros;

Solicitar empréstimos;

Realizar saques necessidade de um cartão físico;

Pagar contas e boletos;

Efetuar pagamentos em estabelecimentos comerciais;

Utilizar o cartão de débito virtual.

O aplicativo é compatível com a maioria dos modelos de celular e oferece uma navegação que consome pouca internet. Além disso, foi projetado com acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD), fazendo dele uma ferramenta acessível a um público mais amplo.

Leia também: Confirmado pagamento de maior valor em setembro para o Bolsa Família: R$ 750