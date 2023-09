Número 0800 agora pode ser golpe; veja como é

Golpe do 0800 – Imagine receber uma mensagem de texto em seu celular que parece ser de uma instituição financeira respeitável, pedindo para que você entre em contato com um número 0800 para resolver um “problema urgente”. Agora, imagine que essa mensagem seja, na verdade, parte de um esquema elaborado para roubar suas informações pessoais. A cena é mais comum do que parece e vem fazendo um número crescente de vítimas no Brasil. Mas como funciona esse ardil e o que você pode fazer para não se tornar a próxima vítima? Acompanhe nossa reportagem para entender os meandros do que vem sendo chamado de “golpe do 0800”.

Fique atento ao golpe do 0800, onde criminosos usam SMS para enganar as pessoas. Foto: divulgação

Cuidado com o número 0800

A engenharia social é uma das táticas mais antigas na arte do estelionato, mas a tecnologia tem dado uma nova roupagem a esse tipo de crime. O golpe do 0800 é uma variação sofisticada dessa prática e tem como principal meio de atuação as mensagens de texto via SMS. Os criminosos, simulando serem de centrais de atendimento ao cliente, principalmente de instituições financeiras, enviam mensagens alertando sobre algum problema fictício que precisa ser resolvido imediatamente. Para dar um ar de credibilidade, o número de contato fornecido é um 0800, replicando a prática comum de muitas empresas de oferecer esse tipo de linha para atendimento ao cliente.

Veja também: Criminosos agem desta forma no golpe do empréstimo consignado

O principal objetivo é induzir a vítima a fazer uma ligação para esse número. Uma vez que o contato é estabelecido, a vítima é persuadida a compartilhar informações pessoais e dados sensíveis. Esses podem incluir desde números de documentos até senhas e códigos de acesso a contas bancárias. E é nesse momento que o golpe se concretiza: armados com essas informações, os golpistas estão aptos a cometer uma série de fraudes, que vão desde a realização de compras em nome da vítima até o acesso não autorizado a suas contas bancárias.

Como evitar

Então, o que pode ser feito para evitar cair nesse tipo de armadilha? As instituições financeiras são enfáticas em afirmar que nunca entrarão em contato com os clientes para solicitar dados sensíveis por meio de ligação telefônica ou mensagem de texto. Portanto, a primeira linha de defesa é sempre a desconfiança: se você receber uma mensagem ou ligação do tipo, a melhor coisa a fazer é não atender ou encerrar a chamada imediatamente se perceber algo suspeito.

A segunda medida preventiva é sempre entrar em contato com a instituição financeira por meio de seus canais oficiais. Se você receber uma mensagem pedindo que resolva um problema urgente, não use os contatos fornecidos na mensagem suspeita. Em vez disso, acesse o site oficial da instituição ou use os números de telefone disponíveis em seu próprio cartão de crédito ou extrato bancário para confirmar a veracidade da situação.

Com o avanço da tecnologia e a sofisticação dos golpes, é cada vez mais importante que os cidadãos fiquem atentos para não se tornarem vítimas dessas fraudes. A precaução e o ceticismo são, portanto, armas poderosas na luta contra o crescente problema dos golpes via SMS, que exploram a confiança e, muitas vezes, o estado emocional das pessoas para obter vantagens ilícitas. Fique atento e sempre desconfie de comunicações que lhe peçam informações pessoais, especialmente se você não iniciou o contato.

Veja também: Instagram será a rede mais segura de todas ou permitirá golpes com facilidade? Entenda