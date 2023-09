Passo a passo para aumentar o limite do cartão Itaú

Limite maior no Itaú – Se você está pensando em dar aquele “up” no seu limite de crédito, saiba que os clientes do Itaú Unibanco têm uma carta na manga. Mesmo para aqueles que não são correntistas, o banco oferece um recurso que pode simplificar e acelerar o processo de ampliação do seu poder de compra. Então, como isso funciona na prática?

Cliente do Itaú Unibanco pode aumentar seu limite de cartão de crédito. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Itaú permite aumento de limite

Comecemos pelo princípio: a jornada para conquistar um cartão de crédito é, basicamente, dividida em algumas fases cruciais. A primeira é a escolha criteriosa de uma instituição financeira de confiança. No caso do Itaú Unibanco, uma das maiores vantagens é que você não precisa necessariamente ser um correntista para solicitar um cartão de crédito, o que torna o processo mais ágil. A gama de cartões oferecidos é variada e há algo para cada perfil de cliente. O limite inicial que o banco oferece é ajustado de acordo com os gastos mensais do solicitante, tornando-o mais personalizado.

Um dos trunfos para quem quer ampliar o limite do cartão de crédito do Itaú é a ativação da funcionalidade de “aumento de limite automático”. Esta opção permite que o banco avalie o perfil de crédito do cliente de forma recorrente e, se adequado, aumente o limite disponível para compras e saques. Esse procedimento pode ser executado de duas maneiras distintas, dependendo do seu relacionamento com o banco. Se você não é correntista, a solicitação é feita diretamente pelo chat disponível no ambiente de gestão do cartão. Para quem já tem uma conta corrente no Itaú, o pedido é igualmente simples e pode ser feito via chat da conta corrente.

Além da ativação deste recurso, o banco também sugere outras práticas que podem favorecer o aumento do seu limite. Manter um histórico de pagamentos em dia é uma delas. O banco valoriza clientes que honram seus compromissos financeiros e é mais propenso a liberar um limite maior para esses indivíduos. É válido destacar a importância de um uso consciente do limite já disponível, seja em compras à vista ou parceladas, para não comprometer o orçamento.

Como solicitar um cartão

Se você ainda não é um cliente do Itaú e está interessado em solicitar um cartão de crédito, saiba que o procedimento é simples e inteiramente online. A solicitação pode ser feita através do site oficial do banco [https://www.itau.com.br/cartoes/escolha/]. Lá, você poderá explorar as opções de cartões disponíveis, cada um com suas particularidades e benefícios. Após escolher a bandeira desejada, como Visa, Mastercard ou Hipercard, basta preencher o formulário com seus dados pessoais e aguardar o retorno via e-mail sobre a aprovação e outras orientações.

Em um cenário econômico cada vez mais dinâmico, ter um limite de crédito que se adapte às suas necessidades pode ser um diferencial. A oferta do Itaú de aumento de limite automático, aliada à possibilidade de solicitação simplificada, torna a instituição uma opção atraente para quem busca mais do que apenas um pedaço de plástico, mas um parceiro financeiro para diferentes momentos da vida.

