Boa notícia — o Bolsa Família deste mês de Setembro já teve o seu calendário liberado, juntamente com os valores que serão repassados aos beneficiários do programa. Foi anunciado nas redes sociais que o Bolsa Família teria aumento neste mês. Saiba todos os detalhes e quem tem direito ao possível aumento do programa.

Mito ou verdade Bolsa Família terá aumento das parcelas em setembro | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família é ‘liberado’

O Bolsa Família será liberado neste mês de setembro com antecedência para milhões de brasileiros. O que acabou agradando a muitos. Entretanto, um detalhe acabou deixando todos surpresos e apreensivos.

É válido ressaltar que esse pagamento antecipado será feito para os brasileiros que possuem NIS terminando em 1 e 6 — e para os brasileiros residentes nas regiões afetadas pelas tempestades no Rio Grande do Sul.

Portanto, como o programa paga aos seus beneficiários sempre nos 10 últimos dias do mês — estes que irão receber com antecedência poderão receber a partir do dia 18 deste mês. Entretanto, acerca dos novos valores — o resultado anunciado acabou surpreendendo a todos.

Haja vista que o Governo Federal anunciou realmente que haveria o aumento do Bolsa Família. Na qual algumas pessoas poderiam receber até R$ 1 mil. Mas é interessante verificar um detalhe muito importante quanto a isso.

Os beneficiários que irão receber um aumento nos valores recebidos — precisam estar dentro dos parâmetros necessários mediante as diretrizes do programa. Caso contrário — poderão ter os adicionais bloqueados. Veja abaixo todos os detalhes sobre os novos valores.

Leia mais: Pessoas com transtorno mental agora podem receber mais de R$ 1.,300,00 por mês

Novos valores são divulgados

Por mais que neste mês de setembro não haja o adicional de R$ 110 para os beneficiários do Bolsa Família e Vale-Gás, haja vista que o pagamento em conjunto ocorre somente para algumas pessoas — alguns beneficiários poderão gozar de pagamentos de até R$ 1 mil.

Trata-se do adicional do Governo de R$ 150 e R$ 50. O ênfase do primeiro adicional é para as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Caso hajam duas crianças no mesmo grupo familiar, o adicional é de R$ 300.

Já o segundo é referente aos adolescentes entre sete e dezoito anos — além dos membros lactantes e gestantes. Somando os adicionais com o valor fixo — o benefício pode ultrapassar os R$ 1 mil.

Lembrando que tudo irá depender dos adicionais em si, e não de um aumento do Governo generalizado para todos os beneficiários do programa do Governo Federal. É importante estar atento quanto a essa informação.

Portanto, é interessante estar atento aos prazos de pagamentos e calendário de repasses. Lembrando que as famílias que se encaixam nos requisitos acima — precisam estarem com o CadÚnico atualizado, caso contrário, os pagamentos poderão não ser debitados em conta.

Leia mais: Nota de R$ 2 vale 250 vezes o seu preço! Qualquer um pode ter na carteira