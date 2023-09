O WhatsApp está se preocupando bastante com as políticas de privacidade de seus usuários. Um dos pontos fortes da Meta (empresa responsável pelo WhatsApp) este ano é aumentar os recursos de privacidade dentro do aplicativo. Uma outra funcionalidade foi implementada e já está disponível aos usuários do aplicativo. Trata-se da possibilidade de ocultar conversas no aplicativo — a fim de que terceiros não leiam ou sequer vejam o chat. Saiba todos os detalhes sobre essa nova função.

5 etapas para ocultar e bloquear uma conversa estranha ou incômoda no WhatsApp | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp libera nova função de privacidade

A mais nova função de privacidade do WhatsApp é referente à ocultação de conversas no aplicativo. Com isso é possível ocultar conversas com terceiros a fim de ninguém sequer veja a conversa aberta — dando margem para possíveis interpretações.

O WhatsApp é um aplicativo de mensagens que é bastante usado não somente no âmbito profissional — como no âmbito pessoal. Entretanto, por anos entregou uma péssima experiência de privacidade aos seus usuários.

Entretanto, agora é possível se tornar praticamente um contato inexistente no WhatsApp. Podendo remover foto de perfil para terceiros, status de online, visto de lido, etc. E agora — até mesmo ocultar as mensagens.

Portanto — acabou os problemas após emprestar o celular para um amigo ou até mesmo quando está planejando algo mais ‘secreto’ para uma pessoa próxima. A função de ocultar conversas já está disponível na versão mais atualizada do mensageiro.

Passo a passo de como usar a funcionalidade

Esta funcionalidade está disponível para os dispositivos Android e iOS. Logo — todos os usuários do aplicativo podem usar. O passo a passo é bem simples e pode ser feito por qualquer usuário. Veja abaixo.

Entre no aplicativo do WhatsApp; Clique na conversa que deseja ocultar; Clique no nome do contato e depois em configurações do chat; Clique na opção de ‘Conversas ocultas’ que fica logo abaixo das mensagens temporárias; Clique em ‘Ocultar conversa com’ e selecione o contato.

Pronto! A partir desses cinco pontos é possível transformar qualquer conversa no WhatsApp em mensagem oculta. Para acessá-la é necessário ir na aba de conversas bloqueadas — na qual só serão liberados os chats mediante o desbloqueio por biometria ou reconhecimento facial.

Portanto — trata-se de uma medida de extrema segurança. Que irá garantir que o usuário do WhatsApp consiga obter as melhores medidas de segurança e privacidade durante o uso do aplicativo.

Por mais que alguns aplicativos já realizassem essa função ou pelo menos prometesse, é de suma importância optar pelas funcionalidades nativas do próprio WhatsApp. A fim de evitar bugs, erros e principalmente invasões.

Ademais, basta aguardar as próximas atualizações de segurança do WhatsApp e esperar todos os detalhes quanto aos próximos capítulos dessa nova era da Meta.

