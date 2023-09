Quer mais dinheiro? Feng Shui tem dois óleos essenciais que ajudam

Conforme os anos passam, é perfeitamente normal que as pessoas comecem a ter preocupações das mais diversas naturezas. E uma delas não raramente está ligada à questão de ter mais dinheiro.

Diante dessa necessidade, é muito comum que alguns comecem a trabalhar mais, enquanto outros recorrem aos empréstimos junto aos bancos e demais instituições financeiras, por exemplo.

Porém, o que a maior parte deste público não sabe é que o Feng Shui também pode ser utilizado a favor da vida financeira, conforme será mostrado por meio do conteúdo a seguir.

Alguns óleos essenciais ajudam a atrair mais dinheiro | Imagem: jcomp / freepik.com

O papel do Feng Shui na hora de atrair mais dinheiro

De acordo com o Feng Shui, existem diversos caminhos que são capazes de ajudar alguém a ter mais abundância e mais dinheiro em sua vida. Ou seja: trata-se de algo que vai muito além do uso de plantas vistas como místicas, ou mesmo da ordem correta dos objetivos dentro de um imóvel.

E, o mais surpreendente: os óleos essenciais podem estar atrelados a esse contexto.

Existem alguns deles que ajudam a “dar um up” na situação econômica, permitindo que a riqueza seja aumentada. Lembrando, ainda, que a aromaterapia, quando baseada especificamente no Feng Shui, pode representar uma maneira eficaz e agradável de ter mais dinheiro e mais abundância na vida.

Por isso, os especialistas neste assunto garantem que o óleo de hortelã-pimenta, assim como o óleo de canela, tem propriedades capazes de manter ativa a energia do dinheiro e de estimular a prosperidade, conforme será explicado com mais detalhes a seguir.

Os óleos essenciais que devem ser usados para atrair mais dinheiro para dentro de casa

O óleo essencial da canela

A canela é conhecida como um tempero realmente delicioso, mas o seu óleo, especificamente, é visto dentro do Feng Shui como um verdadeiro imã para a prosperidade, estando seu aroma picante e quente associado à abundância e à riqueza.

Para tanto, porém, é importante adicionar algumas gotas desse óleo essencial dentro de um difusor e, em seguida, misturá-lo com água, a fim de borrifar esta mistura em todos os cantos da casa.

Também é interessante umedecer um pedaço de um lenço de papel com as mesmas gotas e deixá-lo dentro da bolsa ou mesmo dentro da carteira.

O óleo essencial da hortelã-pimenta

O outro óleo que é capaz de ajudar uma pessoa a atrair mais dinheiro é o óleo essencial de hortelã-pimenta, que impacta de forma considerável as finanças.

De acordo com o que é ensinado pelo Feng Shui, este óleo está associado à clareza mental e à energia, o que acaba sendo muito benéfico para que as decisões sejam tomadas de forma mais sábia, inclusive no que diz respeito às finanças.

Para usá-la com a finalidade de ter mais abundância e riqueza, o indicado é colocá-lo em um difusor, para que seu cheiro refrescante chegue em todas as partes da casa.

Outra forma de uso interessante é colocar uma gota em cada pulso em todos os dias que forem anteriores aos pagamentos, de modo a incentivar o dinheiro a ir mais longe.

