Aposentados e pensionistas: quem estiver neste grupo do INSS vai comemorar

Não é de hoje que o Governo Federal possui um carinho muito grande pelos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Haja vista que se trata de uma classe de brasileiros que é bastante atingida — o INSS é responsável pela liberação de uma série de benefícios trabalhistas. Alguns beneficiários do INSS podem comemorarem! Que haverá um aumento de 25% para algumas pessoas que recebem o benefício do INSS. Veja com funciona e quem tem direito.

Aumento de 25% é anunciado

Os aposentados e pensionistas do INSS podem comemorarem! Algumas pessoas irão poder receber 25% de adicional em razão de uma cláusula nas leis que comandam o INSS. Na qual poderão receber até R$ 1.500 ou mais dependendo do valor a ser repassado todos os meses.

Portanto — foi anunciado algo que já havia sido liberado há muito tempo, mas que poucos sabiam. Que os beneficiários do INSS que estejam sob condição de invalidez temporária — poderão receber até 25% a mais em seu benefício todos os meses.

O adicional é concedido mediante uma perícia médica, a fim de analisar se realmente é necessário que haja a intervenção de terceiros para os cuidados ao beneficiário. Para conseguir o benefício o interessado precisa ser contribuinte do INSS e ter no mínimo 01 ano de contribuições pagas.

Lembrando que essas regras de contribuições são válidas apenas para doenças ‘comuns’. As mais distintas ou específicas são diferentes. Bem como invalidez temporária ou permanente por causa de acidentes ou doenças que são preditas por lei.

Haja vista que cada solicitação é analisada com muita cautela pelo INSS. O médico responsável deverá dar o veredito, a fim de analisar se realmente o solicitante se enquadra nos termos enviados.

Como pedir o adicional do INSS?

Este adicional pode ser solicitado pelos beneficiários que possuem algum tipo de incapacidade e necessita de uma ajuda externa, a fim de aumentar ou melhorar a sua dignidade de vida. Para pedir o adicional é bem simples.

O requerimento pode ser feito diretamente pelo aplicativo do ‘Meu INSS’ ou através do número 135. Lembrando que é importante agendar a perícia médica o mais rápido possível.

O intuito é evitar filas e filas. Por mais que o INSS já esteja usando inteligência artificial — ainda há a análise de humanos sob as máquinas. A fim de que tudo saia de acordo com as normas do instituto.

Portanto, o pedido deve ser feito na aba de benefícios do INSS. Podendo ser feito de maneira individual. Entretanto, recomenda-se que seja contratado um advogado especialista — a fim de evitar que o pedido fique preso na aba administrativa.

Ademais — basta enviar o requerimento e aguardar que os responsáveis realizem a análise do requerimento e enviem o feedback final sobre o caso.

