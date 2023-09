Comece com R$ 2.500: 7 franquias para entrar no mundo dos negócios

A regra é clara: para todo sucesso, é necessário correr algum risco. No entanto, se você já teve ou ainda tem planos de se aventurar pelo mundo do empreendedorismo, saiba que existem ótimas opções de franquias com taxas extremamente acessíveis que ainda oferecem a possibilidade de parcelamento. Se interessou? Então continue lendo, a seguir e entenda o que é preciso para se abrir uma franquia e conheça sete ótimas opções para começar no ramo do franchising com altas chances de sucesso.

Dono do próprio negócio

Você está pensando em entrar no mundo do empreendedorismo, mas está preocupado com os riscos financeiros? Saiba que existem ótimas opções de franquias com taxa de franquia a partir de R$ 2.500 que oferecem a possibilidade de parcelamento.

Continue a leitura, logo abaixo, para entender o que é preciso para se abrir uma franquia e conheça sete ótimas opções para começar no ramo do franchising com o pé direito.

O que é a taxa de franquia?

Antes de explorarmos essas oportunidades, precisamos entender o que é a taxa de franquia. Essa quantia faz parte do investimento inicial para abrir uma unidade e inclui custos como implantação da unidade, abertura, taxa de franquia, marketing e capital de giro.

7 franquias ideais para começar a empreender

Agora que você já tem o conhecimento básico do conceito, vamos conhecer algumas franquias excepcionais que oferecem a opção de parcelamento da taxa de franquia, tornando seu sonho de empreender ainda mais próximo da realidade.

1. Havanna

A Havanna, uma renomada rede de cafeteria originária da Argentina, é famosa por seus saborosos alfajores e doce de leite. Com investimentos a partir de R$ 249 mil para quiosques e R$ 349 mil para lojas, ela oferece a conveniência de parcelar a taxa de franquia em até três vezes sem juros.

2. Oriente Fast

Se você busca algo singular, a Oriente Fast combina influências das culinárias oriental e nordestina. Com um investimento inicial a partir de R$ 200 mil, esta franquia permite que você parcele a taxa de franquia em até 10 vezes no cartão de crédito, sem qualquer acréscimo de juros.

3. Touareg

A Touareg é pioneira no Nordeste como uma franqueadora no setor de corretagem de seguros. Com um investimento inicial de R$ 15 mil, essa oportunidade oferece a vantagem de parcelar a taxa de franquia em até 10 vezes no cartão de crédito, sem a incidência de juros.

4. Crepefy

A Crepefy traz o sabor europeu dos crepes franceses para o Brasil. Com um investimento inicial que varia de R$ 80 a R$ 130 mil, essa rede proporciona a flexibilidade de parcelar a taxa de franquia em até 10 vezes no cartão de crédito, tornando o negócio ainda mais acessível.

5. Dot Bank

Trata-se do primeiro banco digital a operar como franquia no Brasil. Com investimentos a partir de R$ 2.320,00, você pode parcelar a taxa de franquia no boleto em até 10 vezes sem juros ou em 12 vezes no cartão com juros.

6. Dr. Shape

A Dr. Shape oferece duas opções de franquias: Dr. Shape Express e Dr. Shape Viva na Medida. Ambas permitem que você parcele a taxa de franquia em até cinco vezes sem juros, facilitando o acesso a esse mercado.

7. The B-Burgers

Com 150 franquias espalhadas pelo Brasil, The B-Burgers se destaca pela alta qualidade de seus produtos. A taxa de franquia, no valor de R$ 40 mil, pode ser parcelada em duas vezes, tornando essa franquia ainda mais atrativa.

Essas franquias oferecem a oportunidade de realizar seu sonho empreendedor com um investimento inicial acessível e a comodidade do parcelamento da taxa de franquia, ajudando a reduzir os riscos financeiros associados ao empreendedorismo. Escolha a que melhor se adapta ao seu perfil e comece a sua jornada como empreendedor de sucesso!

