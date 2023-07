Aproveite! 15 cursos gratuitos para quem começou agora como empreendedor

Cursos gratuitos – Entrar no mundo do empreendedorismo é uma jornada excitante, mas também repleta de desafios. Para o empreendedor de primeira viagem, questões de organização, finanças e liderança podem ser desconcertantes. Felizmente, existe uma gama de recursos educacionais gratuitos disponíveis que podem ajudar a navegar essas águas desconhecidas, proporcionando uma melhor estruturação no universo dos negócios.

Aumente seu conhecimento com estes cursos gratuitos

Nos últimos anos, diversas entidades se propuseram a oferecer cursos gratuitos para auxiliar os novos empresários. Para começar, temos a Endeavor, conhecida por seu trabalho incansável em apoiar empreendedores em suas jornadas. Eles oferecem uma série de cursos, começando com “Finanças Básicas para Empreendedores”. Este curso, com duração de quatro horas, é projetado para ajudar os empreendedores a usar conceitos de finanças e contabilidade para desenvolver um bom planejamento e controle financeiro do negócio.

A Endeavor também oferece o curso “Melhor forma de buscar recursos”, que tem como objetivo ensinar como escolher e acessar o dinheiro necessário para o crescimento do negócio. Este curso tem duração de sete horas e oferece uma visão abrangente sobre as diferentes formas de captação de recursos para empresas.

Ainda na área de finanças, o Sebrae disponibiliza um curso chamado “Como controlar o fluxo de caixa”, que oferece ferramentas para lidar melhor com o dinheiro que circula na empresa e ensina a elaborar uma planilha para controlar o fluxo de caixa. Além disso, o Sebrae tem o curso “Renegociação de dívidas”, que dá dicas e informações importantes para entender o processo de endividamento e como proceder para renegociar dívidas.

No mundo digital, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece o curso “Negócios Baseados em Plataformas Digitais”. Com apenas uma hora de duração, o curso permite conhecer modelos de negócios baseados em plataformas digitais, como e-commerce e e-business. A FGV também disponibiliza o curso “Alinhamento entre vendas e marketing”, onde é possível entender como o marketing digital pode influenciar nas vendas de um negócio.

Ainda na área digital, a Endeavor traz o curso “Introdução ao Marketing para Empreendedores”, que tem como objetivo auxiliar o empreendedor a dar os primeiros passos no marketing para atração e aquisição de clientes.

Diversas áreas

Em relação a vendas, o Sebrae tem cursos como “Negociação”, que apresenta estratégias para melhorar as negociações com colaboradores, clientes e fornecedores, e “Como definir preço de venda”, que ensina a calcular gastos, a margem de lucro e o ponto de equilíbrio operacional para a formação de preço do produto ou serviço.

Quando falamos de organização, a Endeavor oferece o curso “Perfil empreendedor: como identificar oportunidades”, que tem como objetivo estimular a reflexão sobre a carreira e perfil empreendedor. Já a Enap (Escola Nacional de Administração Pública) disponibiliza o curso “Gestão do Tempo e Produtividade”, que busca aperfeiçoar competências individuais e coletivas relacionadas ao aumento da produtividade.

Na área de liderança, a FGV oferece o curso “Liderança na Era das Competências”, que apresenta conceitos e teorias sobre liderança habilidosa e responsável com foco em inteligência emocional. Por outro lado, a Endeavor tem o curso “Gestão de pessoas: como construir uma equipe forte”, que ensina a atrair, selecionar e desenvolver as pessoas certas para a empresa.

Para quem deseja conhecer mais sobre esses cursos e explorar outras opções, as páginas de cursos do Sebrae (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline), da Endeavor (https://endeavor.org.br/cursos/), do Enap (https://www.enap.gov.br/index.php/pt/educacao-a-distancia) e da FGV (https://educacao-executiva.fgv.br/cursos/online) são ótimos pontos de partida. Esses recursos são valiosos para qualquer empreendedor de primeira viagem que esteja disposto a expandir seu conhecimento e suas habilidades no mundo dos negócios.

