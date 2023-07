Esqueceu o carregador da tomada? Você está gastando mesmo sem usar

Como você já deve saber, eletroeletrônicos modernos, como um simples carregador de celular, por exemplo, são hoje em dia criados com tecnologia que vise o menor consumo de energia possível. No entanto, a tecnologia não poderá fazer grandes milagres se a sua desatenção for maior. Carregadores ou demais aparelhos que são deixados na tomada sem estarem em uso podem causa o consumo de energia fantasma. Se isso te deu calafrios e uma estranha sensação de que sua conta de luz pode estar em jogo, te aconselhamos a continuar lendo.

Carregador de celular deve ser retirado da tomada após aparelho atingir 100% de carga. | Imagem: Mike

O consumo invisível

A cena é comum e 70% dos brasileiros provavelmente a fazem. Após terem o seu celular recarregado em 100%, o desplugam do cabo, mas naturalmente deixam o carregador ainda ligado à tomada elétrica. O raciocínio talvez seja um tanto ingênuo, afinal, se não há aparelho sendo recarregado, não há energia sendo gasta, certo? ERRADO.

Quando deixamos o carregador conectado à tomada sem o celular ou outro aparelho conectado, ele continua consumindo energia, mesmo que em quantidades relativamente baixas. Esse fenômeno é conhecido como “consumo de energia em espera” ou “consumo de energia fantasma”.

Os carregadores modernos são projetados para economizar energia quando estão em modo de espera, mas ainda assim, possuem transformadores e circuitos internos que permanecem conectados à fonte de energia.

O consumo de energia do carregador quando está conectado, mas sem nenhum dispositivo ligado a ele, varia de acordo com o modelo e a marca. Em média, estima-se que o carregador consuma aproximadamente de 0,1 a 0,5 watts de energia em modo de espera.

Mas quanto isso pode custar ao seu bolso? Saiba mais abaixo o impacto financeiro que uma mera atitude despreocupada pode causar ao seu bolso.

O custo

Para ilustrar o custo estimado e compreender melhor o impacto do consumo de energia em modo de espera, vamos considerar o seguinte exemplo: suponha que um carregador consuma 0,3 watts no modo de espera e esteja conectado 24 horas por dia durante todo o ano. Se considerarmos uma tarifa média de energia elétrica de R$ 0,60 por quilowatt-hora (kWh), o consumo anual desse carregador seria aproximadamente de 2,64 kWh.

Consequentemente, o custo anual seria de cerca de R$ 1,37. Embora esse valor possa parecer insignificante, é importante considerar que muitas pessoas possuem vários carregadores conectados o tempo todo, mesmo quando não estão em uso. Quando esses consumos são combinados, o impacto no consumo de energia e nos custos pode ser significativo.

Para reduzir os gastos, além de desconectar o carregador da tomada quando não estiver em uso, é recomendado optar por carregadores certificados com eficiência energética, projetados para minimizar o consumo em modo de espera. Dessa forma, é possível contribuir para uma maior economia de energia e reduzir os custos relacionados ao consumo desnecessário.

