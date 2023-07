Este WhatsApp pode realmente gravar vídeos e áudios no seu celular sem a sua permissão

Nos últimos dias, surgiram informações preocupantes sobre um aplicativo chamado “WhatsApp Pink”, que não está vinculado ao aplicativo oficial e supostamente tem a capacidade de gravar áudio e vídeo sem o consentimento dos usuários, assumindo o controle malicioso da câmera e do gravador de dispositivos móveis. A notícia levantou preocupações na comunidade de usuários que buscam proteger sua privacidade e segurança online. Entenda mais abaixo os riscos e como se proteger.

WhatsApp customizado pode acessar dados do smartphone, além de câmera e microfone. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

WhatsApp ‘versão Barbie’

Poderia ser mais um recurso para entrar na moda do filme Barbie e ter mais um aplicativo com aparência rosa, mas infelizmente não é o caso. Considerado como uma versão mod do WhatsApp original, o WhatsApp Pink ou WhatsApp Rosa promete inúmeros recursos que a versão original do aplicativo de mensagens não oferece, como mídia oculta, visualizar mensagens que foram excluídas, ocultar mensagens encaminhadas, mudar aparência do app e muito mais.

No entanto, o que não é dito no site disponível para o download do mod cor de rosa é que há arquivos maliciosos camuflados e que no momento que você baixa e instala o WhatsApp personalizado, os estragos podem se tornar maiores do que os benefícios aparentes do app customizado. Continue lendo para saber os danos que o WhatsApp Pink pode causar ao seu telefone.

Os riscos do WhatsApp Rosa



O WhatsApp oficialmente não oferece suporte à opção de gravação de videochamadas em sua plataforma. No entanto, existem aplicativos de terceiros que permitem a gravação desses tipos de chamadas em dispositivos móveis por meio da função de gravação de tela. Embora esses aplicativos possam ser úteis em determinados contextos, eles também representam um risco à privacidade, pois podem gravar outras chamadas sem o conhecimento dos participantes.

É ai que entra o “WhatsApp Pink”. Segundo o portal tecnológico ‘Xataka’, por trás dos recursos únicos que o seu concorrente original não possui, o ‘WhatsApp Rosa’ contém arquivos do tipo malware que podem causar múltiplos efeitos uma vez instalado no seu dispositivo móvel ou computador. Quando o vírus infecta o aparelho, ele imediatamente e de forma maliciosa começa a roubar informações, como senhas de redes sociais, senhas de contas bancárias, arquivos multimídia, entre outros.

A instalação de aplicativos não oficiais e de fontes desconhecidas pode representar riscos à privacidade e segurança dos usuários. A utilização destas aplicações deve ser realizada de forma responsável e respeitando sempre a privacidade das pessoas envolvidas, obtendo o seu consentimento prévio. Gravar áudio e vídeo sem o consentimento das pessoas envolvidas é uma clara violação de privacidade e pode ter implicações legais.

Diante dessa situação, o WhatsApp reafirmou seu compromisso com a privacidade e a segurança de seus usuários, e alertou sobre os riscos associados à instalação de aplicativos não oficiais. A empresa recomenda que os usuários baixem apenas a versão oficial do WhatsApp, disponível em lojas de aplicativos conhecidas, como Google Play Store e App Store.

Proteja sua privacidade

Segundo os principais especialistas em segurança cibernética no mundo, é importante seguir algumas recomendações caso você queira garantir a proteção dos seus dados e sua privacidade.

Se atente as dicas abaixo:

Baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis ​​e oficiais.

Mantenha o sistema operacional e os aplicativos instalados no dispositivo atualizados.

Evite clicar em links suspeitos ou baixar anexos de fontes desconhecidas.

Use senhas fortes e diferentes para cada conta.

Revise e gerencie as permissões concedidas aos aplicativos instalados no dispositivo.

Fique atento às notícias e avisos relacionados à segurança online.

