Reprovados! Você não deve comprar estes celulares agora

Por que não devo comprar estes celulares? O avanço tecnológico que trouxe os smartphones para as palmas de nossas mãos, ao alcance de um toque, revolucionou as rotinas diárias. Em lugares como o México, os celulares inteligentes são uma ferramenta fundamental no dia a dia de muitos cidadãos. Contudo, em meio a uma maré de opções e promessas de alta tecnologia, a Procuradoria Federal do Consumidor do país (Profeco) lançou um alerta sobre alguns modelos que não cumprem o que prometem e que, portanto, os consumidores deveriam evitar.

A Profeco alertou sobre celulares com deficiências tecnológicas que você não deve comprar. Foto: divulgação

Evite comprar estes celulares

Com a expansão do mercado de smartphones, a variedade de marcas e modelos disponíveis vem crescendo exponencialmente. Devido à relevância desses aparelhos no dia a dia, e considerando que muitas vezes eles se tornam um símbolo de status social, a Profeco se viu na obrigação de conduzir uma pesquisa para avaliar a qualidade desses produtos e orientar os consumidores mexicanos.

Uma descoberta surpreendente da Profeco foi que algumas marcas, apesar de serem divulgadas como líderes de mercado, apresentaram inúmeras deficiências em seus aparelhos ao serem analisadas em profundidade. Foi constatado que esses smartphones não possuem a tecnologia avançada que seus fabricantes prometem, gerando uma disparidade entre o que é anunciado e o que é de fato oferecido ao consumidor. Tal situação gera um impacto direto nas decisões de compra, visto que um celular pode representar um investimento significativo, muitas vezes planejado durante todo o ano.

Dentre os modelos analisados, o iPhone da Apple, considerado um ícone de tecnologia e design, foi apontado como um dos aparelhos que não cumprem com as promessas de seus fabricantes. Mesmo sendo comercializado a um preço elevado e apresentado como um produto de alta tecnologia, a análise da Profeco constatou que o iPhone não atende a todas as expectativas criadas em torno dele.

Outro modelo destacado pela Profeco é o Poco X4 Pro. Apesar de prometer a capacidade de gravação em 4K, o estudo constatou que o aparelho não possui essa tecnologia. Além disso, as políticas de devolução da marca são complexas e demoradas, o que pode tornar a experiência do consumidor ainda mais desagradável. Com base nesses achados, a Profeco recomenda a busca por outras opções de smartphones no mercado que possam oferecer um melhor desempenho.

Outros modelos

O iPhone SE 2022, lançado pela Apple como uma opção mais acessível aos consumidores, também entrou na lista de modelos a serem evitados. O estudo realizado pela Profeco identificou que o desempenho deste modelo é inferior ao de outros smartphones da mesma marca, o que desaconselha sua aquisição.

Por último, o Redmi Note 11 Pro 5G, mesmo contando com uma câmera poderosa, capaz de capturar vídeos em 4K, foi criticado devido ao desempenho de seu processador. Segundo a Profeco, existem opções no mercado que oferecem uma performance superior pelo mesmo preço.

Dessa forma, a Profeco reforça a importância de se realizar uma pesquisa cuidadosa antes de adquirir um novo smartphone. O apelo de status social e as promessas de tecnologia de ponta não devem ofuscar a busca por um dispositivo que verdadeiramente atenda às necessidades do consumidor e ofereça o melhor custo-benefício.

