Quais é o celular gamer mais barato em 2023? 8 modelos

Para aqueles que pensam que para rodar jogos com tecnologia de última geração é preciso ter um celular gamer ultramoderno e normalmente pese bastante no bolso em termos de preço, podemos revelar que nem tudo nessa frase é verdade. Atualmente existem no mercado excelentes opções com preços que cabem no bolso e que poderão proporcionar uma ótima diversão rodando o seu game favorito. Saiba mais detalhes logo abaixo.

Confira a lista de celulares gamer com preços acessíveis em 2023. | Foto de Daniel Romero na Unsplash

Celulares gamer não precisam ser (tão) caros

Se você pensou que para rodar aquele game de última geração, precisaria ter um smartphone de mais de R$ 10 mil, eis a notícia que vai te deixar um pouco mais otimista. Se a grana não está sobrando para investir em um Iphone 14 Pro Max ou em um Asus ROG Phone 7 Ultimate, por exemplo, há smartphones disponíveis no mercado que podem atender ao que você busca com processadores potentes, memória RAM adequada e telas com taxa de atualização mínima de 120 Hz, proporcionando boas experiências com jogos e por preços mais em conta. Continue lendo para saber um pouco mais sobre as opções.

Essas configurações devem ser suficientes para rodar clássicos como Apex Legends Mobile, Clash of Clans, Fortnite, Free Fire e PUBG. São smartphones com processadores poderosos e telas com tecnologia de ponta para garantir a melhor experiência possível nos games.

Todos os modelos da lista logo abaixo são encontrados facilmente em sites de varejo online. Entre os smartphones indicados estão opções da Samsung, da Xiaomi, e da Motorola. Na Amazon, os valores variam dos R$ 1.247, no caso do Moto G53, até os R$ 2.499, para o Galaxy A54 – opções mais baratas e caras da lista, respectivamente.

Veja, nas linhas a seguir, oito celulares indicados para jogos e que cabem no seu bolso.

Motorola Moto G53 – a partir de R$ 1.247

O smartphone mais barato da lista é o Moto G53. O celular conta com uma tela LCD de120 Hz, ideal para uma experiência mais fluida em jogos mais frenéticos. Além disso, o G53 possui bateria de 5.000 mAh, que garante horas de jogatina longe da tomada. O celular ainda é impulsionado por um processador SnapDragon 480 Plus 5G, de oito núcleos, que deve aliar a potência com a economia de energia.

O ponto fraco do G53 pode ser sua memória RAM, que inicia nos 4 GB. No entanto, se você optar pelas outras versões, com 6 GB ou 8 GB, a experiência pode ser satisfatória. Segundo sites especializados como o Notebook Check, a GPU Adreno 619 do celular deve conseguir rodar jogos como PUBG Mobile em qualidade alta com médias de 31 quadros por segundo — número na média para uma boa sessão de jogos. Disponível nas cores grafite, prata e rosê, o Moto G53 é vendido por R$ 1.247.

Samsung Galaxy A34 – a partir de R$ 1.749

O próximo da lista é o Galaxy A34. Com 128 GB ou 256 GB de memória interna e até 8 GB de memória RAM, o celular é dono de uma ficha técnica um pouco mais robusta que a do Moto G53. O processador que equipa este smartphone é o Dimensity 1080, que pode chegar aos 2,6 GHz e, aliado ao chip gráfico, deve proporcionar uma performance superior em jogos. Sites especializados apontam que, para rodar jogos como PUBG Mobile na qualidade alta, o celular consegue atingir picos de 38 quadros por segundo, algo bem vindo para uma performance fluida.

A experiência com o uso desse aparelho da Samsung deve ser ainda melhor se levar em consideração a grande bateria de 5.000 mAh e a tela de 120 Hz com tecnologia Super AMOLED. Com ela, as imagens terão cores vivas e altos níveis de contraste. Lançado em março de 2023 pelo valor de R$ 2.599, o A34 já recebeu descontos e sai por R$ 1.749 na Amazon. Ele está disponível nas cores verde lima, preto, violeta e prata.

Motorola Moto G73 – a partir de R$ 1.749

De configuração similar ao Galaxy A34, o Moto G73 apresenta até 256 GB de memória interna, 5.000 mAh de bateria e tela cuja taxa de atualização chega aos 120 Hz. O display, porém, é de LCD, o que se traduz em cores mais lavadas, porém com maior fidelidade. O Dimensity 930, processador que equipa o smartphone, também pertence à MediaTek e é um pouco inferior ao do celular anterior desta lista. Na prática, a performance deve ser 17% abaixo do A34, com uma média de exibição de 35 quadros por segundo em jogos como PUBG, na qualidade alta.

A Motorola incluiu uma memória RAM de 8 GB no aparelho, os quais devem ser utilizados tanto na distribuição de processos do celular, como na performance em jogos que exijam mais do smartphone. Vendido nas cores azul e branco, o celular tem preço sugerido de R$ 1749.

Samsung Galaxy M23 –a partir de R$ 2.194

O Galaxy M23 é mais um aparelho da Samsung com o pacote básico para jogos: até 128 GB de memória interna, 6 GB de memória RAM, bateria de 5.000 mAh e tela com 120 Hz. O que faz desse aparelho uma boa alternativa ao A34 é o processador: um Snapdragon 750G, da Qualcomm. Assim, o celular deve rodar com tranquilidade jogos como PUBG Mobile a médias de 31 quadros por segundo.

O celular também tem conexão 5G, para garantir mais estabilidade em jogos online, sem quedas de quadros ou desconexões. Já a tela é de LCD – que não é unanimidade, mas deve apresentar cores fieis, embora pouco saturadas. Vendido nas cores azul, verde e cobre, o Galaxy M23 sai por R$ 2.194 no varejo online.

XiaomiPoco X5 Pro – a partir de R$ 1.878

O Xiaomi Poco X5 Pro foi lançado em março de 2023 e tem uma ficha técnica voltada à performance. Vendido em versões com 6 GB ou 8 GB de memória RAM, o aparelho é impulsionado por um processador Snapdragon 778G. Com isso, jogos como Diablo Immortal podem atingir os 60 quadros por segundo na qualidade ultra. A tela AMOLED com frequência de 120 Hz garante uma melhor experiência em jogos mobile.

Para completar a ficha técnica, o celular tem bateria de 5.000 mAh e pode fazer uso da expansão de memória RAM dinâmica, da Xiaomi. Essa tecnologia permite usar até 5 GB de armazenamento ROM e direcioná-lo à memória RAM do aparelho. O Poco X5 Pro 5G é vendido das cores preto, azul e amarelo, em versões de 128 e 256 GB. Ele pode ser encontrado por R$ 1.878.

Redmi Note 12 Pro 5G – a partir de R$ 1987

O Redmi Note 12 Pro, da Xiaomi, tem uma boa ficha técnica para um celular gamer: tela de OLED com 120 Hz, para não apresentar borrões em jogos mais frenéticos, e bateria de 5.000 mAh, para mantê-lo longe da tomada por muito tempo. Para garantir que o celular não permaneça muito tempo carregando, a Xiaomi incluiu o carregamento rápido no smartphone. Assim, ele pode fazer uso de carregadores de até 67 W.

O processador Dimensity 1080 de oito núcleos da MediaTek opera a até 2,6 GHz de frequência. Aliado ao chip gráfico Mali-G68, o chipset deve proporcionar boas sessões de games online. Jogos populares como PUBG devem chegar a números médios de 38 quadros por segundos, suficientes para ajudar no tempo de reação em sessões mais ágeis. Vendido nas cores branco, preto e azul, em versões de 128 GB ou 256 GB de armazenamento e até 12 GB de RAM, o aparelho está disponível no varejo online por R$ 1.987.

Samsung Galaxy M54

Um dos melhores aparelhos dessa lista é o Galaxy M54. O smartphone é vendido na Amazon por R$ 2.000 e entrega boa performance, aliada à qualidade na exibição das imagens. O processador Exynos 1380, de fabricação própria da Samsung, pode chegar aos 2,4 GHz. Já a tela Super AMOLED Plus tem 120 Hz de frequência, perfeita para jogos em que as cores, o contraste e a atualização da tela fazem diferença na performance do jogador. Além disso, a bateria do smartphone é de impressionantes 6.000 mAh – a maior bateria encontrada em um celular gamer nessa faixa de preço.

Jogos de RPG como Genshin Impact conseguem rodar muito bem neste aparelho, chegando aos 58 fps em qualidade baixa e 36 fps na qualidade ultra, uma vez que eles fazem bom uso do chip gráfico Mali-G68. Vendido nas cores azul e prata, o celular deve agradar até aqueles que buscam um aparelho voltado para outras funções, como a fotografia, uma vez que conta com uma câmera de 108 MP com estabilidade ótica.

Samsung Galaxy A54 a partir de R$ 2.499

O Galaxy A54 possui acesso à Internet 5G, a conexão mobile mais rápida do país. Além disso, o aparelho conta com 6 GB ou 8 GB de memória RAM, suficientes para garantir boa performance do processador Exynos 1380, da própria Samsung. Aliado aos 2,4 GHz de processamento, o A54 tem um chip gráfico capaz de rodar Diablo Immortal em qualidade média a até 58 fps. A tela com tecnologia Super AMOLED exibe imagens em até 120 Hz, ideal para jogos muito frenéticos.

O smartphone é impulsionado por uma bateria de 5.000 mAh, para sessões longas de jogos. Lançado em março de 2023, em versões com 128 GB ou 256 GB, o aparelho é vendido por uma média de R$ 2499. O A54 é vendido nas cores preto, branco, lima e violeta.

Em resumo, há opções (bem) mais baratas do que os top de linha do mercado. E se você procura por diversão e não status, é só olhar as opções acima e escolher o seu.

